Uomini e Donne, ex coppia del trono over in crisi: si parla di tradimenti e messaggi segreti

Stando ad alcune segnalazioni, sembra che un'ex coppia del trono over di Uomini e Donne sia molto più traballante di quanto appaia. Ecco cosa sappiamo.

Si rincorrono voci di tradimenti che minerebbero la stabilità di una coppia del trono over di Uomini e Donne. A riportare le indiscrezioni sarebbero gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Uomini e Donne, accuse di tradimenti per una coppia del trono over. Ma di chi parliamo?

Al momento non è dato sapere di chi si parli, perché le segnalazioni pubblicate da Marzano e Venza nascondono l'identità della coppia in questione. La segnalazione arriva da un'utente del web che ha scritto a entrambi gli esperti di gossip, rivelando che un cavaliere del trono over l'ha più volte contattata e le ha chiesto di incontrarsi in segreto in macchina per bere qualcosa insieme e non essere beccati. I messaggi inviati ai gossippari della rete sono molto simili e sul web si sono scatenate diverse teorie su chi sia la coppia in questione.

Nei mesi scorsi si erano sparse voci di crisi tra Ida e Alessandro, una delle coppie del trono over che ha deciso di lasciare il programma in questa edizione. Lo storico ex di Ida, Riccardo Guarnieri aveva lanciato delle frecciatine al rivale in amore, lasciando intendere che ci fosse una crisi tra i due, prontamente smentite dalla coppia. Resta però il mistero di quale sia la coppia che sta vivendo questo momento di crisi e chi sia il cavaliere fedrifrago. Nel messaggio a Venza, l'utente misteriosa ha scritto:

"Ciao Amedeo, sono una ragazza di (nome paese nascosto). Ho i messaggi di (nome censurato) che sta con (nome censurato) del trono over, ti giro tutto, Una sera mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Ma ti rendi conto la sfigataggine? Gente così si merita di essere smascherata. Io gli dissi: 'Sono in pigiama' e lui mi rispose: che fa, tanto siamo in macchina. Tutto questo perché altrimenti lo potevano riconoscere."

La stessa ragazza ha scritto anche a Deianira Marzano, confermando la storia della birra, e alla menzione dell' "appuntamento" in pigiama, in macchina, la gossippara non aveva saputo trattenere l'ironia, commentando che si trattava di "aver toccato il fondo" e di una vera mancanza di stile. Ancora avvolta nel mistero l'identità del cavaliere. Di chi potrebbe trattarsi?

