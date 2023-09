Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti in studio: "Pronti alla convivenza!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 19 gennaio, sono stati ospiti in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi a Uomini e Donne, si parte da una polemica del trono over che vede coinvolti Elio Servo e Aurora Tropea. Ospiti in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Spazio alla discussione tra Elio e Aurora e i due opinionisti del programma.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti in studio. La dama rivela: "Sono pronta alla convivenza"

Durante una delle puntate della scorsa settimana, Elio Servo e Aurora Tropea avevano ballato insieme e gli opinionisti avevano chiesto di sapere cosa si erano detto i due protagonisti del trono over. Prima di avviare il video, il cavaliere chiede che venga visto il video integrale di tutta la loro conversazione, scatenando il fastidio di Tina Cipollari: lei e Gianni Sperti chiedono di vedere il momento del ballo, perché vogliono essere certi che i due personaggi non stiano sparlando di loro due. In attesa che la redazione prepari il video senza i tagli del montaggio necessario alla puntata, la conduttrice Maria De Filippi fa accomodare una coppia che è nata nel dating show: Ida Platano e Alessandro Vicinanza, accolti in studio da uno scroscio di applausi.

I due sono stati recentemente a New York per il 40°compleanno di Vicinanza, come svela l'ex dama del trono over. Ida racconta anche che, al di là dei viaggi e dei bei momenti, ci sono stati anche momenti bassi, che dipendono dalle differenze di carattere tra loro due. Alessandro prende la parola, specificando che il problema principale della loro relazione è la distanza fisica, abitando l'ex dama a Brescia e il cavaliere a Salerno. Vicinanza ha ammesso che la lontananza tra loro due è qualcosa che spesso lo porta a essere in crisi. L'ex cavaliere svela anche che nella maggior parte dei viaggi che hanno fatto insieme c'era anche il piccolo Samu, il figlio adolescente della Platano, con cui Alessandro ha intrecciato un bel rapporto. Il cavaliere ammette che Samu è molto più maturo di lui e che il rapporto che ha con Ida lo fa commuovere.

Il compagno di Ida ammette che ha avvertito una grandissima emozione nel festeggiare con la sua amata i suoi 40 anni aNew York e che non pensava di poter mai provare un sentimento così. La dama svela che la soluzione della convivenza per lei risolverebbe ogni cosa e che lei si sente pronta a compiere questo passo: l'unico ostacolo dipende dal piccolo Samu che deve terminare il ciclo di studi alle medie. Ma, se tutto dovesse andare bene, Ida vorrebbe pensare di iniziare una convivenza già l'anno prossimo. La dama si dice serena e felice, il fantasma di Riccardo Guarnieri non è altro che un lontano ricordo, sebbene Alessandro voglia andare ancora molto piano e con i piedi di piombo, come conferma anche il cavaliere. Anche su un eventuale figlio, Alessandro ammette che per il momento non è un pensiero impellente, ma che la priorità è di avvicinarsi il più possibile.

Uomini e Donne, scontro acceso tra Elio, Aurora, Gianni e Tina!

Si torna al famoso filmato di Elio e Aurora: nel filmato i due commentano la questione del saluto mancato di Tina verso il cavaliere. Aurora ammette che lei non l'avrebbe salutata, visto il modo in cui lo tratta e che se fosse stato il contrario con Gianni, non avrebbe mai fatto un gesto simile. Inoltre, consiglia al cavaliere di non esagerare con gli insulti, anche se il cavaliere sembra totalmente indifferente alla questione. Alla fine del filmato, Tina si scaglia contro Aurora, accusandola di essere falsa; anche Gianni si intromette scagliandosi contro la dama del trono over. Tra i due ci sono attriti fin dalla prima puntata, quando Tropea gli ha fatto recapitare un pacco di zucchero per "addolcirlo".

Maria si intromette per sedare la questione e fa accomodare Aurora al centro studio insieme a un'altra dama del parterre, Claudia, e a Marco, a cui ha chiesto il numero e con cui sembra che la conoscenza prosegua piuttosto bene. Dato che durante un ballo Marco ha già ballato con Aurora, il cavaliere chiede all'altra dama di ballare, mentre Aurora si dirige verso Gero, un altro cavaliere, scatenando i commenti acidi di Tina. Dopo il ballo l'opinionista si scaglia contro la dama perché ha scelto un cavaliere molto più giovane di lei. Maria svela che anche Silvio ha lasciato il numero alla dama, ma che non c'è stato nulla se non una conversazione educata tra loro. Il cavaliere sta anche conoscendo un'altra dama, Donatella, con cui sembra che ci sia molta complicità. Ancora spazio ai protagonisti del trono over con Carmela, una delle dame più anziane del parterre, che si presenta e racconta la sua storia: è vedova da 18 anni e ha lavorato per oltre 30 anni ed è nel dating show grazie ai nipoti e al figlio, che l'hanno iscritta a sua insaputa.

