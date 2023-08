Uomini e Donne, anticipazioni: ospiti in studio Ida e Alessandro e un'altra nota ex coppia del trono classico

Gossip TV

Oggi, martedì 29 agosto 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, ospiti Ida, Alessandro e Federico insieme a Carola: nuovi litigi tra Elio e Tina Cipollari

Ospiti in studio, Ida Platano insieme ad Alessandro Vicinanza e Federico Nicotera con Carola Carpanelli. Quest'ultimi hanno parlato del motivo per cui è finita lo loro storia, nata nel dating show di Maria De Filippi nella scorsa stagione. Federico ha quindi raccontato che la loro relazione è durata due mesi e Carola da un giorno all'altro è sparita, "scappata senza salutare nessuno". L'ex tronista ha inoltre raccontato di aver riprovato a ricucire i rapporti per un mese e mezzo ma lei non ne ha voluto più sapere anche perché durante la storia, si sentiva oppressa dalla sua gelosia e molto condizionata dai suoi comportamenti. Manuela Carriero ha parlato dell'ex corteggiatrice, affermando di non essere mai stata innamorata di Federico ma solo infatuata.

Per quanto riguarda il trono over, erano nuovamente assenti Riccardo Guarneri e Armando Incarnato. Gemma sta conoscendo il cavaliere Maurizio anche se in molti credono che la dama torinese non sia realmente interessata a lui, Tina l'ha difesa. Ida e Alessandro hanno parlato della loro storia e hanno raccontato tutto quello che hanno vissuto negli ultimi mesi. La coppia è apparsa sempre unita e molto innamorata. Viene mostrato poi un video in cu Aurora parla con Elio e il cavaliere ha definito la Cipollari "una pazza" facendo nascere l'ennesimo litigio tra i due.

Per quanto riguarda il trono classico, Cristian è uscito ancora con Beatrix e si sono visti in camerino. Anche Brando si è mostrato interessato alla ragazza ed è voluto uscire in esterna con lei.

