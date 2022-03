Uomini e Donne, Gemma Galgani due di picche a Marco Firpo nessuna speranza

Gossip TV

La dama torinese risponde alle dichiarazioni dell'ex cavaliere ligure di Uomini e Donne.

In una recente intervista a PiùDonna, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Marco Firpo, ha parlato di Gemma Galgani, la nota dama torinese tra i protagonisti del dating show con cui in passato ebbe una relazione, come "l'amore della sua vita". E' passato molto tempo dalla storia con la Galgani, eppure sempre che l'ex cavaliere ligure dalle folta chioma bianca, non l'abbia ancora dimenticata.

"Gemma è un’anima libera - ha dichiarato Marco a PiùDonna - Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile. La cerco ancora perché l'amore nella vita passa una volta o due, tutto il resto è traffico [...] Io sono molto contento di non vederla perché potrei vedere qualcosa che mi fa star male. Non l’ho mai più incontrata, solo sentita al telefono. Ma non abbiamo bisogno né di sentirci né di vederci. Io l’ho detto più di una volta. Nel momento in cui lei voleva incontrarmi bastava guardare il tramonto o qualsiasi spettacolo della natura e ci saremmo pensati."

La Galgani ha deciso di replicare a queste parole, rifilando un sonoro due di picche al suo ex compagno. Intervistata da Nuovo Tv, la dama torinese ha dichiarato:

“Lui ha detto cose molto belle su di me e sulla nostra storia, ma tra noi oggi c’è solo amicizia. Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo e quando ci perdevamo l’una negli occhi dell’altro. Oggi, però, io guardo avanti”

Insomma, per chi sperava in un ritorno di fiamma tra Gemma e Marco, dovrà rassegnarsi. La Galgani lo vede ormai solo come un amico, escludendo categoricamente un tipo di relazione differente da quella che è oggi.

