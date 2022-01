Uomini e Donne, Marco Firpo confessa tutto: "Gemma è l’amore della mia vita"

Marco Firpo, l'ex cavaliere ligure dalla folta chioma del trono over di Uomini e Donne, è tornato a parlare della sua esperienza nel dating show e di Gemma Galgani con la quale ha avuto una storia d'amore ai tempi della sua partecipazione al programma. E per Gemma nutre ancora un sentimento importante e l'ha definita l'amore della sua vita.

Intervistato da Fralof per PiùDonna, Marco ha parlato del motivo che l'ha spinto a lasciare Uomini e Donne e del perché ha deciso di parteciparvi:

"Ho avuto tre interventi a cuore aperto nel giro di un anno, quindi ho dovuto per forza di cose interrompere la mia partecipazione. In quelle condizioni sono già un miracolato - ha spiegato l'ex cavaliere. "Io non mi sono presentato per Gemma. Sono arrivato lì e le cose sono andate in quel modo, abbiamo cominciato a ballare e a frequentarci. Inizialmente non volevo partecipare perché credevo fosse una trasmissione troppo leggera. Poi invece vivendola, mi sono reso conto che è uno spaccato di vita che insegna molto. Soprattutto insegna a capire le persone e attraverso quale percorso sono arrivate a pensare in una maniera completamente diversa dalla mia. Vivere Gemma e quei momenti per me è stato molto importante, non lo posso negare.