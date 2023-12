Uomini e Donne, David Mesa svela cosa l'ha spinto a corteggiare Ida Platano: "L'ho sentita parlare e..."

Gossip TV

Il corteggiatore David Mesa svela perché ha deciso di corteggiare Ida Platano, tronista di Uomini e Donne.

Il trono classico di Ida Platano ha sorpreso non pochi fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. A corteggiarla sono già scesi Mario e David e nelle ultime puntate si è aggiunto anche Ernesto, ex cavaliere del trono over della trasmissione Mediaset.

Uomini e Donne, David Mesa svela perché ha scelto di corteggiare Ida Platano

Tra questi, David si è fatto notare sia per l'avvenenza, sia per le discussioni con Tina Cipollari, che lo ha trovato falso e costruito nelle esterne con Platano. Incurante delle parole dell'opinionista, David Mesa ha deciso di continuare a conoscere la tronista e ha svelato, al magazine ufficiale della rivista, perché ha scelto di corteggiarla:

"Quando l’ho sentita parlare ho capito che è una donna che sa quello he vuole dalla vita."

David è arrivato in Italia da Cuba 8 anni fa per poter stare vicino alla madre, emigrata nel Bel Paese anni fa e sposata con un italiano. Nonostante la sua infanzia difficile, dovuta ad alcuni problemi tra i suoi genitori, David ha mantenuto un certo ottimismo anche verso i rapporti con l'altro sesso e ha ammesso di sentirsi molto attratto da Ida e che se la loro conoscenza proseguisse bene, allora, sarebbe felice di portarla a Cuba, per visitare la sua terra d'origine.

Prima di scendere come corteggiatore della Platano, David è stato fidanzato con una donna, con cui però ha chiuso ogni rapporto circa due anni e mezzo fa e ora ha voglia di rimettersi in gioco e trovare una donna con cui avere un'intesa non solo fisica, ma anche mentale. Che la tronista sia la persona giusta per lui?

