Uomini e Donne, Caterina e Biagio si sono sposati ma Maria De Filippi ha proibito alla coppia di…

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno imposto un veto sul matrimonio della coppia Over. Ecco perché.

Si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Dopo una romantica proposta di matrimonio, Caterina Corradino e Biagio Buonomo sono convolati a nozze ma tutti hanno trovato strano che non vi fosse neppure una foto della coppia su Instagram. Mistero svelato: è stata Maria De Filippi a porre il veto, ecco perché.

Uomini e Donne, niente foto al matrimonio di Caterina e Biagio: ecco perché

La storia d’amore di Caterina Corradino e Biagio Buonomo è iniziata nello studio di Uomini e Donne, dove la coppia si è conosciuta e innamorata, scegliendo poi di lasciare il programma insieme per vivere la relazione lontano dalle telecamere. Nel 2019, in studio come ospiti, Biagio ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Caterina tra la commozione generale dei presenti, che hanno sempre tifato per questa coppia. Pochi giorni fa, precisamente il 5 settembre 2022, si sono tenute le nozze di Caterina e Biagio che hanno scelto di sposarsi ad Ortona, invitando anche alcune ex colleghe come Cristina Incorvaia, Barbara De Santi e Pamela Barretta.

Il pubblico ha trovato bizzarro che nessuna delle dame né tantomeno la coppia abbia condiviso su Instagram qualche foto o video del lieto evento, limitandosi a fotografare i loro outfit eleganti per l’occasione. A risolvere il mistero ci ha pensato la Barretta, che ha spiegato che le immagini delle nozze andranno in onda nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, ovvero il 19 settembre 2022.

Dunque per questo, per assicurare l’esclusiva e preparare una bella sorpresa al pubblico e a tutti coloro che si sono affezionati a Caterina e Biagio, la redazione di Maria De Filippi ha posto un veto: non far circolare sul web foto o video delle nozze sino alla messa in onda del servizio speciale sul loro matrimonio. Nella nuova stagione del programma si prevedono scintille: torna Roberta Di Padua dopo un confronto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, Riccardo Guarnieri è piuà scatenato che mai e due cavalieri rischiano la rissa.

