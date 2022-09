Gossip TV

Il cavaliere pugliese è stato protagonista delle nuove registrazioni del dating show di Uomini e Donne.

La scorsa settimana e nella giornata di ieri, si sono registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, anticipazioni, in tre puntate Riccardo Guarnieri ha creato il caos liti con Ida, Armando e Maria De Filippi

Il dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre prossimo. Nel corso delle prime registrazioni, oltre a presentare i quattro nuovi tronisti che animeranno il trono classico - Federico Dainese, Federico N. Lavinia Mauro Federica Aversano - sono tornati alcuni storici protagonisti del trono over, tra cui Riccardo Guarnieri, il cavaliere pugliese ex fidanzato di Ida Platano anche lei tornata nel parterre femminile dei senior.

Le prime puntate sono state incentrate molto su Riccardo che pare ne abbia combinate di tutti i colori. Ma andiamo con ordine.

Nel corso del primo appuntamento, Riccardo ha avuto un diverbio con Ida. La Platano infatti non ha gradito di essere cercata dal Guarnieri durante l'estate. Il cavaliere pugliese, infatti, pare l'abbia ricercata ripetutamente, nonostante abbia messo in chiaro molto volte di non voler tornare sui suoi passi e non voler tornare a frequentarla. Dopo aver saputo che la dama bresciana si è vista con Alessandro (con il quale c'è stato anche un bacio) pare che si sia ingelosito e abbia chiesto quindi di ballare con Federica Aversano.

Nel corso della puntata successiva, si sarebbe dichiarato per la tronista suscitando il disappunto della padrona di casa. Maria De Filippi lo ha infatti rimproverato perché gli ha fatto presente di agire per ripicca come un adolescente. Guarnieri, che si stava dichiarando per Federica, ha poi cambiato idea quando Maria lo ha posto davanti ad una scelta: ovvero quella di restare tra gli over o corteggiare la Aversano con il rischio che lo potesse eliminare. Il cavaliere, per non rischiare di dover dire addio al dating show, ha quindi deciso di restare tra gli over. Nel corso dell'ultimo appuntamento, si è poi scontrato con Armando e nuovamente con Ida Platano che, nel frattempo, ha chiuso la sua conoscenza con Alessandro.

Insomma, Riccardo dovrà fare i conti con più di qualche dubbio, non solo esternati dal pubblico che l'ha fatto ripetutamente presente, ma anche ormai con la conduttrice e la redazione. Come se non bastasse, a fare ritorno del programma, è arrivata Roberta Di Padua con cui il cavaliere aveva lasciato il programma dichiarando di essersi innamorato.

