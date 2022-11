Uomini e Donne, anticipazioni: Gloria presa da Riccardo ma lui frena

Gossip TV

Sabato 12 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: la frequentazione tra Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri prosegue ma il cavaliere non sembra convinto.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo frena Gloria ma continua a frequentarla

La frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sta proseguendo (i due sono stati anche paparazzati insieme a Roma nel fine settimana) ma il cavaliere pugliese l'ha comunque frenata facendo presente che non può prometterle nulla. Gloria, invece, sembra particolarmente presa d lui. Ida e Alessandro non erano presenti nella registrazione, la coppia ha infatti deciso di lasciare il programma per viversi la loro storia d'amore lontano dalla telecamere. In molti pensano che in realtà Riccardo sia scosso e provato dall'uscita di Ida e che al momento sia frequentando Gloria solo per fare una ripicca alla sua ex fidanzata. Il cavaliere pugliese, nonostante le insistenze degli opinionisti e della padrona di casa, non si è tuttavia sbilanciato e al magazine di Uomini e Donne, ha parlato di quanto sia rimasto ferito dalle parole della Platano, che lo ha definito uno scarto. Per quanto riguarda la dama siciliana, negli ultimi giorni è apparsa raggiante sui social e sembra che la relazione con Alessandro stia procedendo nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda il trono over, non si è parlato di Gemma mentre Biagio sta continuando a conoscere Silvia.

Passando al trono classico, Lavinia ha fatto un’esterna con Alessio Campoli. L'altro corteggiatore di nome Alessio lo ha criticato per le serate in discoteca, ma Campoli ha ribadito che non intende cambiare il suo modo di essere. Federico N. ha portato in esterna Alice ma non si sono baciati, Carola è intervenuta e Alice l’ha azzittita, dicendole di non intromettersi nel loro percorso. Fede D. non è entrato.

