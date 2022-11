Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri un fiume in piena su Ida Platano: ''Non mi amava da tempo, non sono il suo scarto''

Gossip TV

Dopo gli ultimi scontri nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si lascia andare ad una serie di considerazioni sul conto di Ida Platano, parlando poi del bacio con Roberta Di Padua.

Nello studio di Uomini e Donne continua a tenere banco il quadrilatero formato da Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo un brusco confronto con la dama bresciana seguito all’ammissione di voler lasciare il programma, ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, parlando del rapporto con Ida e mostrandosi decisamente soddisfatto per il bacio con Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si sfoga contro Ida Platano

I fan di Uomini e Donne sono più confuso che mai. Ida Platano, che ancora dimostra gelosia per Riccardo Guarnieri pur dichiarando di non aver alcun interesse romantico per il cavaliere pugliese, ha ripreso ad uscire con Alessandro Vicinanza, conteso anche da Roberta Di Padua che si è presa una bella cotta per il partenopeo, prima di venire liquidata su due piedi. Nelle ultime puntate del programma di Canale 5, Riccardo è stato pesantemente snobbato da Ida dopo aver fatto intendere di provare per lei ancora qualcosa di molto forte, e ora si sfoga sul settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

“Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso […] La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”.

Guarnieri ha ammesso di essere così dispiaciuto per l’epilogo amaro del rapporto con Ida, poiché aveva segretamente creduto di poter ritrovare con lei un rapporto, soprattutto dopo averla vista affranta in lacrime nello studio di Verissimo. Il cavaliere pugliese, inoltre, ammette di trovare strano il nuovo approccio che Ida ha con gli uomini, in particolare con Alessandro Vicinanza che nelle ultime settimane si è contraddetto più volte dando modo di essere messo in discussione. Platano, invece, perdona sempre e continua con Alessandro, dando modo di pensare a Riccardo che la discrepanza tra i suoi due approcci sia data dal sentimento che nutre per il partenopeo.

Infine, Riccardo ha parlato della cena con Roberta e del bacio che si sono scambiati, fornendo una versione molto simile a quella della dama di Cassino, che ha descritto con bellissime parole il bacio. Il cavaliere pugliese ha dichiarato di essersi stupito, vedendo Roberta preoccuparsi per la sua assenza e di averla invitata a cena. Cena che ha totalmente sconvolto Ida, la quale ha reagito in maniera terribile all’incontro, per poi ribadire di non essere spinta dalla gelosia.

“Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva”.

