Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna a frequentare Gloria Nicoletti: la coppia pizzicata a Roma così!

Nuove segnalazioni sul discussino cavaliere di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno ripreso a frequentarsi?

Riccardo Guarnieri sembra essere veramente un uomo dalle mille sorprese. Il cavaliere pugliese, dopo confronti accesi con Ida Platano e un riavvicinamento a Roberta Di Padua, è stato paparazzato a Roma in compagnia di Gloria Nicoletti. Tra i due è di nuovo amore? Ecco la segnalazione scottante.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sono tornati insieme?

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono resi protagonisti dell’ennesimo confronto nello studio de dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere pugliese ha ammesso di provare ancora qualcosa di forte per Ida e non riesce ad accettare che lei, non solo abbia smesso di parlargli, ma che tratti Alessandro Vicinanza con la comprensione a lui mai riservata durante la loro storia d’amore. Platano ha voluto sapere cosa Riccardo provasse per lei, per poi tornare sui propri passi e ribadire che si tratta di una storia finita, dato che nessuno dei due riesce a perdonare e dimenticare il passato.

Insomma, tra Riccardo e Ida è veramente finita? Grazie alle Anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che la dama bresciana ha lasciato il programma insieme ad Alessandro Vicinanza, ma non siamo certi che questa storia stia durando come previsto, dato che il capitolo Guarnieri è apparso a tutti gli spettatori tutt’altro che chiuso. Nel frattempo, nelle ultime ore, Isa e Chia ha ricevuto una segnalazione scottante che riguarda proprio il cavaliere pugliese. Dopo aver riaperto il capito Roberta Di Padua senza troppo successo, Riccardo sembra aver virato su Gloria Nicoletti, con la quale ci fu lo scorso anno una breve ma intensa frequentazione.

“Riccardo e Gloria in un bar. Sorridenti e in atteggiamenti confidenziali. Lui si è anche avvicinato a lei e le ha dato un bacio sulla guancia, abbracciandola. Hanno preso un caffè e un cornetto e hanno un po’ chiacchierato e scherzato con i camerieri. Poi hanno preso un paio di cornetti da asporto, poi sono andati via a piedi sulla Tuscolana”.

La segnalazione, corredata da foto, riguarda un appuntamento che Riccardo e Gloria si sarebbero dati in un bar di Roma. La coppia è stata vista lasciare insieme il locale, con la chiara intenzione di continuare la mattinata e chissà che non sarà proprio l’avvenente romana a far dimenticare una volta per tutte al cavaliere l’amore tormentato e impossibile per Ida.

