Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stupiscono sulle nozze!

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pronti per il grande sì? La coppia di Uomini e Donne ha le idee chiare.

Sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne e sono più uniti che mai, pronti a progettare un futuro insieme tra matrimonio e figli, che rimangono ad oggi una priorità. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno svelato qualcosa in più sui progetti futuri, parlando anche della prospettiva di organizzare al più presto le nozze.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: nozze in vista?

Andrea Cerioli è tornato a Uomini e Donne come tronista per la seconda volta, e bisogna ammetter che è stata quella giusta per il bel bolognese, che si è invaghito al primo sguardo di Arianna Cirrincione. Dopo la scelta, Andrea e Arianna non si sono più lasciati, hanno acquistato casa insieme e adottato ben tre animali domestici, dunque a quando il grande evento? Raggiunta dai microfoni di Chi, la coppia del trono classico ha ammesso di star pensando ad allargare la famiglia e meno alle nozze, un progetto che certamente è nel loro futuro ma che, almeno per il momento, non è il più importante come fa sapere Arianna:

“Per ora non è in agenda. Un giorno sì, in chiesa. Un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”.

Molti telespettatori ricordano anche perfettamente il percorso di Cerioli e Arianna, additando i due come esempi da seguire in tema amoroso. Ma cosa ha spinto il bolognese ad approfondire con la giovane corteggiatrice ligure? Andrea, che ha fatto un annuncio shock su Instagram, ha raccontato di averla trovata la ragazza della porta accanto, senza fronzoli o desiderio di apparire a tutti i costi in televisione.

“Tra tutte le corteggiatrici lei mi sembrava la più normale, la ragazza della porta accanto, come sono io. Mi sono piaciute la sua semplicità e la sua timidezza, fuori luogo visto che eravamo in tv. La mia paura era che lei fuori da Uomini e Donne si trasformasse nella classica ragazza uscita da un programma tv. Invece è rimasta l’Arianna che avevo conosciuto: autentica, speciale, con i piedi per terra”.

