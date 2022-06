Andrea Cerioli lo annuncia su Instagram: la decisione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente d L’Isola dei Famosi, fa una confessione amara.

Protagonista di Uomini e Donne e della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli è amatissimo sui social dove vanta un cospicuo seguito, anche grazie alla sua storia d’amore con Arianna Cirrincione. Questa volta, tuttavia, il bel bolognese non fa discutere per tematiche amorose, bensì per la sua confessione a proposito del peso corporeo accumulato negli ultimi tempi.

Andrea Cerioli dice basta: “Sto iniziando ad assomigliare a…”

Volto noto al pubblico di Uomini e Donne, Andrea Cerioli rimane ad oggi uno dei tronisti più amati del dating show di Canale5, complice la bellissima storia d’amore sbocciata con Arianna Cirrincione. Da quando si sono trovati, i due non si sono mai lasciati, eccezione fatta per la distanza forzata durante la partecipazione di Andrea a L’Isola dei Famosi. E proprio qui, mentre era naufrago in Honduras, Cerioli si è trovato per la prima volta a parlare di body shaming maschile, quando è stato accusato di aver ritoccato le sua foto su Instagram e di essere decisamente fuori forma.

Andrea è tornato in Italia con molti kg in meno ma, felice per la sua relazione e rilassato in un momento storico di grande cambiamento personale tutto al positivo, ha ripreso mese dopo mese tutto il peso perso. Un dettaglio che, onestamente, sarebbe potuto passare inosservato dato che Cerioli, insomma, lo si nota anche per altro oltre che per gli addominali, ma che è finito per essere al centro di una discussione a causa dello sfogo dell’ex tronista sui social.

“Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio peso classico. Sto iniziando ad assomigliare ad un otaria, loro però sono adorabili. Oltretutto kg distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita, tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei davvero fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane. So che lo avevo già promesso in passato e che i miei amici staranno ridendo leggendo queste storia… Vediamo chi ride tra un po'”.

Andrea ha ammesso su Instagram di sentirsi e vedersi totalmente fuori forma, dichiarando che sarà sua premura tornare in palestra per tornare a far rifiorire i suoi addominali. Voi cosa ne pensate delle parole dell'ex tonista di Uomini e Donne?