Temptation Island Winter, al timone del programma una famosa conduttrice? Ecco di chi si tratta!

Secondo alcune indiscrezioni, al timone di Temptation Island Winter potrebbe esserci una nota conduttrice! Ecco cosa sappiamo!

Temptation Island si è confermato uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico della rete Mediaset, dando così il via libera ai lavori anche per la sua versione invernale, Temptation Island Winter. Ma chi la condurrà?

Temptation Island Winter, al timone del programma una nota conduttrice? Ecco di chi si tratta!

Il pubblico di Canale5 è oramai fedele a Filippo Bisciglia, storico conduttore del docu-reality di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, ma potrebbe non esserci lui al timone della versione invernale dello show. Nonostante appaia la scelta più logica, vista anche l'approvazione dell'ideatrice del format italiano, che l'ha definito "molto empatico", il conduttore potrebbe restare a guidare il viaggio dei sentimenti solo della versione estiva.

Di Temptation Island Winter si sa ben poco al momento, se non che in questi giorni il team creativo sarà al lavoro per definire diverse linee guida e che il programma arriverà su Canale5 non prima di gennaio 2024. A condurre la trasmissione, secondo Dagospia, dovrebbe essere Lorella Cuccarini, che ritornerà ad Amici come professoressa, dopo aver rifiutato un'allettante offerta della Rai. Ma, nelle ultime ore, si è diffudsa una nuova indiscrezione che vuole al timone della versione invernale del programma un altro volto noto di Mediaset, il cui nome tuttavia sarebbe davvero una sorpresa, considerati i recenti sviluppi. Stiamo parlando di Ilary Blasi!

L'ex moglie di Francesco Totti, infatti, è attualmente in vacanza, dopo aver concluso a giugno le avventure de L'Isola dei Famosi, con risultati non pienamente soddisfacenti, tanto che nella presentazione dei palinsesti di Mediaset, L'Isola non compare tra i programmi della prossima stagione e la stessa conduttrice sembra momentaneamente in standby. Possibile che De Filippi abbia deciso di darle il timone di una delle trasmissioni più seguite del suo parterre, sebbene ancora in fase sperimentale? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprirlo!

