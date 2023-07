Temptation Island Winter, ecco chi ci sarà alla conduzione della versione invernale del programma!

Gossip TV

La versione invernale di Temptation Island avrà un noto volto della tv alla conduzione. Ecco di chi parliamo!

Temptation Island è uno dei programmi più seguiti dai fan di Canale5 e l'annuncio che in inverno ci sarà una nuova edizione ha riempito di felicità il pubblico. Ora, siamo in trepidante attesa di scoprire tutte le novità sulla prima edizione di Temptation Island Winter e, a sorpresa, è spuntato il nome di chi la condurrà.

Temptation Island Winter, ecco chi ci sarà alla conduzione!

L'annuncio è stato dato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, generando una grande sorpresa nel pubblico. La nota autrice e collaboratrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia ha detto la sua sul nuovo format e si è detta entusiasta del progetto, anche se ancora un po'...fuori stagione:

"Una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l'idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male."

E, mentre ancora devono emergere i dettagli su eventuali concorrenti e su dove si svolgerà il nuovo format, arriva anche un'indiscrezione su chi condurrà il programma. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui alla conduzione di Temptation Island Winter arriverà un noto volto della tv, facendo così intendere che Filippo Bisciglia, storico conduttore della versione estiva, non sarà al timone della trasmissione. A guidare le coppie, tentatori e tentatrici nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà una nota showgirl, attrice e cantante di grande fama per le reti Mediaset: Lorella Cuccarini. Ecco cosa ha dichiarato in merito il sito di Roberto D'Agostino:

"Pare che avremo Temptation Island Winter: in pole position per la conduzione Lorella Cuccarini"

