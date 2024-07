Temptation Island, Vittoria e il tentatore Simone si vedono ancora? Ecco gli ultimi gossip

Gossip TV

Come è finita tra Vittoria Bricarello e il tentatore Simone Dell’Agnello? Ecco gli ultimi gossip sui protagonisti di Temptation Island.

Si è conclusa con risultati spaziali in termini di share e ricondivisione social la nuova stagione di Temptation Island e il pubblico di Canale 5, sebbene le puntate siano terminate, continua a seguire le vicende dei protagonisti curioso di scoprire cosa è successo tra loro a distanza di diverse settimane. Ad incuriosire negli ultimi giorni, in particolare, è stata Vittoria Bricarello che è uscita dal programma con il tentatore Simone Dell’Agnello, rompendo con il fidanzato Alex Petri. Come prosegue la love story inaspettata?

Temptation Island, Vittoria e Simone servono il colpo di scena

Vittoria Bricarello e Alex Petri hanno deciso di partecipare a Temptation Island a causa dell’instabilità del loro rapporto. Sentendosi sempre esclusa e messa da parte, poco partecipe della vita del suo fidanzato, Vittoria era in cerca di risposte forti e invece ha visto Alex preso più dalla bella tentatrice Nicole che dal loro rapporto. Così, improvvisamente, Vittoria ha deciso di distaccarsi completamente e vivere la simpatia nata per il single Simone Dell’Agnello.

Inaspettatamente, sotto gli occhi attoniti dei fan del reality show condotto da Filippo Bisciglia che torna a settembre, Vittoria si è lasciata completamente andare con Simone, ha piantato in asso Alex al falò di confronto finale - anche lui era certo di voler uscire da solo dopo quanto visto - e nel video del mese dopo il confronto ha confermato di star frequentando Simone. Insomma, un colpo di scena davvero perfetto per gli amanti del programma di Canale 5, che ora si chiedono come procede la relazione appena nata tra Vittoria e Simone. Ecco cosa sappiamo di questa coppia.

Temptation Island, come è finita tra Vittoria e Simone?

Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello hanno raccontato a Filippo Bisciglia, a distanza di un mese dalla fine del percorso a Temptation Island, di aver deciso spontaneamente di continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Ma cosa sarà successo tra loro a distanza di ulteriore tempo? A rispondere è Simone ad una fan che in chat su Instagram gli chiede se si reputi fidanzato, e lui risponde con una emoticons che conferma. Inoltre sono arrivate tante segnalazioni sulla coppia che sembra stia facendo sul serio e sia davvero vittima di un bellissimo colpo di fulmine.

Insomma, secondo Alex la sua fidanzata ha fatto una pessima figura e ha dato scandalo con il suo comportamento nel villaggio di Temptation Island, ma i fatti dicono che all’amore non si comanda e Vittoria e Simone sembrano molto presi l’una dall’altro. Nel frattempo, giungono gossip anche su altre coppie del programma di Canale 5 come quella formata da Martina e il tentatore Carlo che sono stati avvistati insieme. C’è del tenero o si tratta di una bella amicizia?

