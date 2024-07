Temptation Island, Vittoria e Alex: un mese dopo [VIDEO]

Gossip TV

Le dichiarazioni di Alex Petri e Vittoria Bricanello ad un mese dalla fine della loro partecipazione a Temptation Island.

Su Witty è stato pubblicato il video di Alex Petri e Vittoria Bricanello, dopo un mese dalla loro partecipazione a Temptation Island.

Vittoria, 34 anni, fidanzata da 1 anno e 9 mesi con Alex, 36 anni. Lei vive a Biella e lui in provincia di Torino. Vittoria ha scritto al programma perché lesi sentiva poco inclusa nella vita di lui e volevano entrambi capire se la realmente fossero la persona giusta l'uno per l'altra. Nel corso del loro avventura nel villaggio, la ragazza ha perso la testa per il Simone Dell’Agnello con il quale ha deciso di lasciarsi andare ancora prima del falò finale con il suo fidanzato.

Le dichiarazioni di Alex: "Non ero il problema, ma Vittoria, ero in imbarazzo per lei"

"Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e ho iniziato a pensare a me stesso. Devo ringraziare questo percorso perché mi ha dato la possibilità di capire in primis me stesse, le mancanze che avevo e di avere una consapevolezza che nell’ultimo anno mi era mancata. E soprattutto dall’altra parte scoprire delle cose di una persona che fino a quel momento non avevo tenuto conto. Sono entrato qui perché mi ha portato Vittoria convinta che il problema fossi io, la mia mancanza di amore quando poi forse il problema non ero io. E’ vero che io ho fatto il percorso pensando a me, a ciò che mi mancava però siamo entrati per un motivo e alla fine siamo usciti per un altro. Mi aveva rassicurato e mi diceva che non si avvicinava a nessuno perché era abituata a gestire le emozioni, gli uomini, io mi sono fidato. Io credo che lei abbia visto dei comportamenti miei che non le sono piaciuti ma abbiamo fatto due percorsi completamente diversi [...] Avrei preferito coerentemente più inizio dal secondo o terzo giorno ad avvicinarsi ad una persona, non all’ultimo vedere video spinti. Avrei preferito una cosa graduale, fare un percorso con una persona, parli e ti confronti e ti aiuta a capire delle cose. Alla fine 4 video che ho visto non ho sentito discorsi, solamente “ che begli occhi, che bel cu*o, dove ti metto le mani, quando usciamo cosa facciamo”. Quando lei dice addirittura “cerchiamo un posto appartato dove non ci sono telecamere” quello al massimo te lo deve dire il tentatore. Tutto quello che lei non voleva da me, l’ha fatto lei."

"Io sono stato in imbarazzo per lei, lei è stata in grado di dirmi “perché mi hai fatto uscire? Volevo stare ancora là”. Io l’ho tolta da un imbarazzo perché vedevo una ragazzina di 15 anni che si avvicinava ad uno e aveva voglia di… questo è arrivato. Ho rosicato però non la riconoscevo. Vederla così mi ha fatto rabbia, mi sono sentito preso per il cu*o. In due anni che siamo stati insieme questa parte non è uscita, quindi chi è lei? Questa o quella che era a casa? Le cose che ho detto al falò erano quelle, definitive. Cioè il tuo comportamento vale più di mille parole ed ecco perché io non ho più avuto l’esigenza di sentirla e di vederla."

Le dichiarazioni di Vittoria: "Simone oggi è qui con me.."

"Sono ancora scombussolata da tutto ciò che è successo però sto cercando mi mettere ordine nella mia vita. Ero entrata in questo programma per avere delle dimostrazioni da lui e invece è successo tutto l’opposto. I primi giorni sono stata malissimo, quasi sempre in disparte a piangere e isolarmi, avevo pensieri negativi. Io mi aspettavo altro da questo programma e invece già dal primo giorno mi è crollato tutto. La cosa che mi ha fatto più male però è stata la delusione con me stessa, per non avere capito prima queste cose ma ho dovuto scoprire tutto lì da video. Mi sono sentita stupida perché non credevo ai miei occhi.Le cose tra di noi già fuori non andavano benissimo perché io avevo tanti dubbi perché c’erano comportamenti strani da parte sua ma lui li giustificava e faceva passare me da sbagliata. Io, da innamorata, gli ho creduto e mi sono lasciata manipolare da lui."

"Usciti dal programma non ho ritenuto necessario vederci e anche lui. Mi sono organizzata con sua sorella per ritirare le cose a casa sua, per parlare di cosa è successo mi ha cercata lui una volta ma ci siamo ribaditi quello detto sul tronco. Non ho nulla contro lui, non so più niente di lui e non lo voglio sapere. Adesso sto a Biella a casa mia. Mi sono avvicinata ad una persona che invece è riuscita a darmi quello che mi mancava: complicità, pazienza. E’ riuscito ad aspettarmi e trovava sempre la cosa per farmi sorridere, mi ha fatto provare emozioni forti. E’ successo tutto gradualmente, ci siamo avvicinati e alla fine non mi sono nemmeno accorta ma mi sono legata a lui. Non ho mai ripensato alla mia decisione, sono sempre stata sicura di quello che ho scelto. Mi sono sentita rinata, liberata da un peso. Per me è stato più semplice perché ho avuto l’aiuto da Simone che oggi è qui con me.."

Le dichiarazioni del tentatore Simone: "Siamo ormai fidanzati"

"E’ stata una bella sorpresa conoscerla perché non me l’aspettavo. Io ero andato nel programma per un percorso mio dopo un anno difficile e una storia lunga 8 anni. Mi ero lasciato da un anno, quindi zero aspettative. I primi giorni non ci siamo mai guardati, lei era molto ancora sull’altra parte del villaggio, stava male. Poi una volta in spiaggia abbiamo parlato di cose nostre personali e da lì è scattato qualcosa e ci siamo guardati con occhi diversi. E da lì è nata la situazione che poi è andata oltre, c’è stata molta chimica, non dico altro.Ci stiamo vivendo. Io avevo il timore che da parte sua potesse essere solo una cosa inerente al programma e invece le cose stanno continuando e l’interesse da parte sua era ed è reale.. Sto bene, mi piace, mi attrae e mi sembra sincera, una persona che se si catapulta in una storia come sta facendo, dà tanto. Io sono contento. Ci sentiamo tutti i giorni, ma proprio una cosa spontanea, come due fidanzati"

