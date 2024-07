Temptation Island, Martina De Ioannon e Carlo Marini avvistati insieme

Gossip TV

Dopo la fine di Temptation Island, Carlo Marini e Martina De Ioannon sono stati avvistati insieme!

Delle coppie di questa edizione di Temptation Island, quella formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras ha scatenato non poche polemiche. Inizialmente, sembrava che il vero problema della coppia fosse l'eccessiva gelosia di Raul, ma nel corso delle puntate quest'ultimo è diventato un personaggio molto apprezzato dal pubblico, mentre nel caso di Martina, molti dei fan del reality di Canale5 non hanno apprezzato la sua vicinanza al tentatore Carlo Marini. Ed è proprio con lui che Martina è stata vista di recente, scatenando la curiosità del pubblico.

Temptation Island, Martina De Ioannon avvistata insieme a Carlo Marini

Il viaggio nei sentimenti di Martina De Ioannon e Raul Dumitras si è concluso con l'addio al falò di confronto, di fronte al conduttore Filippo Bisciglia. I due, infatti, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione e a distanza di un mese quella decisione è stata confermata. Inoltre, Martina ha svelato di aver iniziato a sentire il tentatore Carlo Marini, a cui si era già avvicinata durante le puntate di Temptation Island.

Nel video che mostrava Martina e Raul un mese dopo, la prima ha rivelato che Carlo l'ha contattata già il giorno dopo la fine delle riprese e che hanno iniziato a parlare, inizialmente, solo in maniera sporadica. Poi con il passare dei giorni si sono avvicinati molti e si sono anche visti, ma ancora non hanno dato una definizione alla loro conoscenza:

"Mi ha contattata il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico. Quando poi, parlando, ci siamo aperti abbiamo iniziato a fidarci. Ci siamo visti, però da qui a definire un rapporto con lui adesso non riesco. Per ora ce la stiamo vivendo entrambi serenamente. Comunque io sono appena uscita da una relazione che per me è stata importantissima e quindi voglio andarci piano"

Tuttavia, nelle scorse ore, come dimostra un filmato pubblicato su TikTok, Carlo e Martina sono stati avvistati insieme in discoteca, confermando la loro frequentazione.

Temptation Island, Carlo Marini interessato solo al trono e non a Martina?

Qualche giorno fa, Manuela Carriero, ex tronista che Carlo Marini aveva corteggiato a Uomini e Donne, ha espresso la sua sull'interesse che il tentatore aveva mostrato per Martina De Ioannon. Commentando in una recente intervista i protagonisti di Tempation Island, l'ex tronista non ha mancato di lanciare una frecciatina - che non è passata inosservata - all'ex corteggiatore. A Fanpage.it, infatti, Manuela Carrieroaveva espresso la sua opinione sui fidanzati del programma e su Carlo Marini:

"Non credo sia interessato a lei. Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele Longobardi è che aspirassero al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi. Per questo ho lasciato. Non avevo tempo da perdere. È molto difficile trovare l'amore in tv"

L'ex tronista ha commentato anche l'atteggiamento da primadonna dell'ex corteggiatore, dichiarando che non aveva apprezzato alcune uscite verso Martina e ribadendo che l'unico vero interesse di Carlo è il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Sarà davvero così?

