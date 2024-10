Temptation Island Valerio riconquista Diandra, Raul Dumistras: "Ha fatto una gran bella cosa"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Raul Dumistras, commenta l'ultima puntata del docu-reality delle tentazioni e si sbilancia sul secondo falò di confronto tra Diandra e Valerio.

Il secondo falò di confronto di Diandra e Valerio ha emozionato tutti i telespettatori. A commentare sui social il romantico gesto dell'uomo, che ha deciso di scrivere una lettera per riconquistare la sua fidanzata, è arrivato uno dei protagonisti della passata edizione di Temptation Island, Raul Dumitras.

Raul Dumitras commenta il romantico gesto di Valerio a Temptation Island

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 8 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, è andato in onda il secondo falò di confronto di Diandra e Valerio. Dopo essere usciti separati dal docu-reality delle tentazioni, l'uomo ha richiesto un nuovo falò per leggere una lettera di scuse alla sua amata: "Non è trascorso un solo secondo senza pensare a quanto darei per avere una bacchetta magica e tornare a vivere un percorso diverso [...] Ho detto parole che non avrei mai voluto dirti, ti rinnovo le scuse e il mio impegno sincero per renderti una donna felice come tu meriti di essere".

La lettera di Valerio ha colpito ed emozionato Diandra, che si è buttata tra le braccia del suo compagno. I due hanno lasciato insieme il falò, mano nella mano e innamorati più che mai. A dire la sua sulla coppia ci ha pensato un ex discusso protagonista della passata edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Raul Dumitras, che è intervenuto sui social elogiando il romantico gesto di Valerio:

Non si possono mai conoscere tutte le dinamiche di una persona, neanche di una coppia. Forse ci sarebbe qualcosa di opinabile nei comportamenti e nella visione di Valerio, almeno per come la vedo io, o forse no. Una cosa però è sicura. Il gesto e le parole di Valerio sono di tutto rispetto e sicuramente da uomo anche tornare sui propri passi e lasciare da parte l'orgoglio è dimostrazione di maturità e questo l'ho vissuto e imparato anche io. Ha fatto una gran bella cosa.

Gli ascolti della quinta puntata di Temptation Island

Temptation Island si conferma leader della serata. La quinta puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha segnato un nuovo record in valori assoluti: 3 milioni 381 mila telespettatori pari al 23.87% di share. Sul target 15-64 anni la share è del 29.72% mentre sul target 15-34 anni la share svetta al 41%. Picchi della puntata: alle ore 22:03 i telespettatori sintonizzati sul docu-reality sono 4 milioni 400 mila, mentre alle ore 24:45 la share sale al 35%. Con l'uscita di scena di Anna e Alfred, che hanno lasciato il programma separati, le coppie ancora in gioco sono: Federica e Alfonso, Millie e Michele, Titty e Antonio, Giulia e Mirco.

