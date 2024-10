Temptation Island, Filippo Bisciglia attaccato da Lino Giuliano sui social: "Mi ha trattato male, non mi ascoltava"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, commenta sui social il falò di confronto tra Anna e Alfred e attacca duramente il conduttore Filippo Bisciglia.

Ieri sera è andato in onda su Canale 5 il tanto atteso falò anticipato tra Anna e Alfred. A commentare l'acceso confronto tra i due protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sui social ci ha pensato Lino Giuliano, che ha colto l'occasione anche per attaccare duramente il conduttore Filippo Bisciglia.

Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia

Con grande sorpresa di tutti, Lino Giuliano è tornato sui social e ha puntato il dito contro Filippo Bisciglia. Il motivo? Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, è andato in onda il falò di confronto tra Alfred e Anna, che si è scagliata furiosa contro il suo fidanzato per il comportamento assunto nel villaggio delle tentazioni insieme alla tentatrice Sofia. Colpito dalle lacrime del ragazzo e dalla sua storia, il conduttore ha cercato più volte di far ragionare la ragazza.

L'atteggiamento di Bisciglia, però, non è per niente piaciuto a un ex discusso protagonista della passata edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Lino Giuliano, che è intervenuto sui social e attaccato duramente il conduttore del docu-reality delle tentazioni di Canale 5. Senza troppi giri di parole, il campano ha accusato Filippo di aver avuto due pesi e due misure per lui ed Alfred:

Ormai sapete che io non riesco mai a tenermi nulla e devo parlare. La cosa che più mi fa ridere è Filippo Bisciglia che in parte difende persino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. E poi, la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permesso tanto: ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla così pesantemente. Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Ahahah, numero uno [...] A me manco la mano per salutarmi mi diede. Sei proprio il numero uno. Nella vita ci vogliono anche gli attributi per ammettere la verità, indipendentemente da chi sei o chi non sei. Purtroppo, io non riesco a stare tranquillo quando so di avere ragione: mi farei uccidere. Mi dispiace, ma questo è il mio carattere. E ciao pure al conduttore, buona serata, e spero che capisci che le persone si trattano tutte allo stesso modo.

Le coppie ancora in gioco a Temptation Island

L'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 8 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante e ricca di colpi di scena. Con l'uscita di scena di Anna e Alfred e l'emozionante ricongiungimento tra Valerio e Diandra, i protagonisti ancora in gioco nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sono: Mirco e Giulia (che sono arrivati ai ferri corti visto l'avvicinamento di lui alla single Alessia), Millie e Michele, Titty e Antonio, Federica e Alfonso.

