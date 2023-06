Temptation Island, "Tutto per apparire in tv!": nuove segnalazioni su Isabella Recalcati

Gossip TV

Sembra che una delle concorrenti di Temptation Island, Isabella Recalcati, abbia deciso di partecipare al reality per ottenere visibilità in tv. Ecco le nuove segnalazioni.

Temptation Island è tornato su Canale5 con una nuova stagione: la prima puntata, andata in onda lunedì 26 giugno, ha registrato oltre 3 milioni di spettatori e ha già generato tweet, commenti e meme virali sul web, confermando la validità di questo format, in cui elementi trash e un campionario di individui, da alcuni punti di vista anche discutibili, mettono in gioco loro stessi e l'idea che hanno dell'amore. Ma, a quanto pare, il reality è per alcuni anche l'occasione di apparire in tv e sperare in un futuro nel mondo dello spettacolo.

Temptation Island, nuove segnalazioni su Isabella Recalcati!

Sui social, anche prima dell'inizio del programma, sono arrivate diverse segnalazioni che mettevano in dubbio la veridicità delle storie raccontate dai ragazzi che hanno deciso di prendere parte alla trasmissione. In particolare, si stanno susseguendo segnalazioni sulla coppia formata da Isabella Recalcati e sul suo fidanzato Manuel: in tv, il pubblico ha già avuto modo di osservare l'atteggiamento dei due ragazzi e ha già eletto il ragazzo come preferito rispetto a Isabella. L'atteggiamento snob e classista della ragazza, in contrasto con i modi umili di Manuel ha reso Isabella piuttosto invisa al pubblico da casa, ma la storia che hanno portato in trasmissione potrebbe avere dei lati oscuri.

Infatti, sui social una ragazza - che Fanpage.it ha raggiunto per un'inchiesta - di nome Giusi Alemanno ha rivelato che in realtà sarebbe tutta una montatura e che era stata Isabella a inviare la richiesta di partecipare a Temptation Island all'insaputa del fidanzato, perché voleva accedere al mondo della tv e lui avrebbe accettato per convenienza:

"Isabella ha inviato la partecipazione al programma a nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv."

La ragazza ha proseguito rivelando che Manuel è molto innamorato della fidanzata, ma anche estremamente influenzabile e che per accontentarla farebbe di tutto. Ha poi avanzato un'ipotesi: l'obiettivo di Isabella sarebbe quello di prendere parte a programmi come Uomini e Donne o Grande Fratello, ma nel caso del primo, dovrebbe lasciare Manuel e presentarsi come single per poter essere presa. Da qui, l'idea del falò anticipato che ha sorpreso molti spettatori e che sembrerebbe così orchestrato ad arte. Sarà vero? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo!

