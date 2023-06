Temptation Island, le Anticipazioni della seconda puntata: due falò di confronto e risvolti inaspettati (VIDEO)

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island.

Cresce l'attesa per la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo lunedì 3 luglio 2023 su Canale 5. Stando alle anticipazioni ufficiali non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori assisteranno infatti a ben due falò di confronto.

Le Anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island

Lunedì 3 luglio 2023 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island in cui diverse coppie metteranno seriamente in discussione il loro amore. Si partirà sicuramente da Isabella Recalcati che, alla fine della prima serata, aveva richiesto un falò di confronto anticipato con Manuel Marascio. Il ragazzo accetterà di incontrate la sua fidanzata?

Come anticipato da Filippo Bisciglia anche Alessia e Davide arriveranno a un momento cruciale del loro percorso nel reality delle tentazioni. Per chi non lo sapesse, l'uomo ha rivelato di non riuscire ancora a perdonarla dopo avere scoperto che lei aveva una relazione parallela da due anni con un altro più grande di lei. Ma anche Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Alessia e Federico, Perla e Mirko avranno tanto da raccontare.

Vittoria, infastidita dal comportamento del suo fidanzato, sembrerà intenzionata ad avere un confronto anticipato con Daniele. Non solo. Il conduttore di Temptation Island raggiungerà il villaggio delle fidanzate per fare una comunicazione molto importante. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda lunedì in prima serata su Canale 5.

