Temptation Island, Perla Vatiero e quella frecciatina social a Igor Zeetti e Mirko Brunetti

Sui social, l'ex protagonista di Temptation Islan Perla Vatiero ha deciso di lanciare quella che sembra una vera e propria frecciatina verso i suoi ex, Mirko Brunetti e Igor Zeetti. Ecco cosa ha detto!

L'ex protagonista di Temptation Island Perla Vatiero è tornata a essere protagonista sui social con quella che sembra una palese frecciatina verso i suoi ex Mirko Brunetti, con cui ha partecipato al docu-reality di Canale5, e Igor Zeetti, uno dei tentatori della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Perla Vatiero lancia una frecciatina ai suoi ex

Perla e Mirko erano entrati a Temptation Island sperando di poter risolvere i loro problemi di coppia, ma alla fine, le incomprensioni e la rabbia li avevano portati a dividersi e a lasciare il programma con i rispettivi tentatori. Dopo alcuni mesi e diverse frecciatine social, Perla e Igor e Mirko e Greta avevano annunciato, quasi in contemporanea, di essersi lasciati. La notizia aveva portato i fan del programma a chiedersi se per caso non ci fosse un riavvicinamento tra Perla e Mirko, ma la ragazza aveva ammesso che, anche se si erano risentiti, il trascorso tra loro aveva un peso tale che non avrebbe potuto mai consentirle di tornare con l'ex:

"Come pensate che io possa tornare con Mirko dopo tutto quello che è successo, non lo so. Ci siamo risentiti, ma tra noi non c'è alcun rapporto"

Sulla rottura con Perla anche Igor aveva voluto condividere alcune parole, specificando che i presupposti per una bellissima storia c'erano, ma che l'amore tra loro non era sbocciato come avrebbe dovuto:

"Restano i bei ricordi e le giornate passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite, con maggiore serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L'affetto resta"

Nonostante le belle parole spese da entrambi, Perla ha pubblicato un video che sembra una frecciatina rivolta tanto a Igor quanto a Mirko. In un video su TikTok, infatti, l'ex protagonista di Temptation Island si è mostrata con la seguente didascalia:

"Quando diceva di essere innamorato e dopo due settimane già sta con un'altra"

