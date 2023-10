Temptation Island, Perla Vatiero svela di aver risentito Mirko Brunetti: ritorno di fiamma in vista?

Gossip TV

Dopo la rottura con i rispettivi tentatori, conosciuti a Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono risentiti. Ci sarà un ritorno di fiamma?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti torneranno insieme? Dopo la fine del programma di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale5, i due erano usciti separatamente dalla trasmissione, fidanzandosi con i rispettivi tentatori: Greta Rossetti e Igor Zeetti.

Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono risentiti: ritorno di fiamma?

Le due coppie erano state ospiti per un chiarimento a muso duro negli studi di Uomini e Donne e lì Perla e Mirko si erano mostrati molto feriti l'uno verso l'altra, pur affermando di aver trovato una nuova serenità con i loro tentatori. A distanza di qualche settimana da quella ospitata, tuttavia, le due coppie sono scoppiate quasi in contemporanea, facendo sorgere nei fan il dubbio che ci fosse un possibile ritorno di fiamma tra i due. Perla aveva smentito le ipotesi di una simile eventualità, affermando che:

"Come si può pensare che io possa tornare con Mirko dopo quello che è successo e ci siamo fatti?"

Tuttavia, sui social, l'ex protagonista del reality si è trovata a rispondere ad alcune domande dei fan: tra i vari quesiti posti alla Vatiero c'era anche quello di avere maggiori spiegazioni sulle voci tra lei e Mirko e la ragazza aveva commentato che: "Tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo esludo totalmente". Perla ha rivelato anche che lei e l'ex si sono risentiti, ma anche con queste premesse la situazione per lei non cambierà:

"Oggi non ci potrei condividere più nulla, abbiamo parlato tanto, è vero. Ma non abbiamo alcun rapporto. Potete fare tutte le insinuazioni che volete, col tempo capirete la mia coerenza dall'inizio alla fine. Vi chiedo di non parlarne più perché non risponderò più a nulla su di lui: è un capitolo chiuso della mia vita."

