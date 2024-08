Temptation Island, Lino Giuliano: "Non sono un mostro, non sono cattivo, non sono montato"

Gossip TV

Il 29enne campano, Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island ha ammesso di non vivere un periodo facile e ha promesso che le persone si potranno ricredere su di lui. Lino infatti, in seguito ai suoi comportamenti nel villaggio per i quali poi è stato lacciato da Alessia Pascarella, è stato molto criticato dai telespettatori.

Temptation Island, Lino Giuliano: "Sono un ragazzo con molti sentimenti e vi dico che spesso ci rimango male sulle cattiverie scritte"

Ieri, Lino ha comunicato la fine della sua frequentazione con Maika Randazzo, la tentatrice con cui si era avvicinato nel villaggio e con aveva iniziato una conoscenza fuori dal programma.

Il giovane partenopeo ha voluto chiarire che non stava cercando di attirare attenzione né di alimentare i pettegolezzi dei giornalisti. Tuttavia, ha sentito il bisogno di condividere quella notizia per preservare la propria reputazione e per comunicare aspetti importanti della sua vita. Ha informato quindi che la sua relazione con Maika si è conclusa definitivamente dopo il loro ultimo incontro. Lino ha sottolineato più volte che è ufficialmente single, considerandosi libero di vivere la vita come vuole. Oggi, Giuliano è intervenuto nuovamente sui social, spiegando che non è un periodo facile per via delle tante critiche che ha ricevuto dopo la sua partecipazione a Temptation e che la gente avrà modo di ricredersi:

"Non è facile affrontare il mio periodo, non nego che è difficile tutto, nonostante sò che il mio carattere è molto forte, ma tengo a dirvi che è solo uno scudo, sono un ragazzo con molti sentimenti e vi dico che spesso ci rimango male sulle cattiverie scritte…Non mi avete ancora conosciuto del tutto quindi vorrei farvi ricredere sulla mia persona, passo passo c’è la metterò tutta a far vedere il mio lato buono, purtroppo le storie finiscono…. magari non c’è più amore, o magari si è trovati in un punto dove tutto si doveva fermare, ma io non sono un mostro, non sono cattivo, non sono montato e non sono antipatico, So figl e napl, nu scugnizziell nato vicin o Vesuvio a cosa chiu bell e napl, cresciuto con pane e onestà, il vero riconosce il vero."

