Temptation Island: Lino Giuliano: "Con Maika è finita, sono single"

Gossip TV

Il 29enne campano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha annunciato la fine della relazione con l'ex tentatrice Maika Randazzo.

Il 29enne campano, Lino Giuliano, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island, ha annunciato la fine della relazione con l'ex tentatrice Maika Randazzo.

Temptation Island, è finita tra Lino Giuliano e Maika Randazzo

Lino ha partecipato al viaggio dei sentimenti in coppia con Alessia Pascarella ma la coppia ha deciso di uscire dal programma separatamente proprio in seguito all'interesse di Lino nei confronti di Maika. Con quest'ultima pare che la conoscenza stesse proseguendo anche fuori dal reality anche se qualche giorno fa, Lino aveva parlato di alcune differenze caratteriali. Oggi, ha annunciato che la frequentazione con l'ex tentatrice era già finita da qualche giorno. Ecco cosa Lino ha dichiarato pochi minuti fa:

"Ora mi direte che sarò pazzo, è vero ci sta. Volevo semplicemente sottolineare che non voglio fare né audience , né voglio far parlare ai giornalisti etc, ma ci tenevo a dirvi questa cosa perché voglio anche preservare la mia reputazione e condividere cose importanti di me con voi. In tutto ciò vi aggiorno che la situazione con Maika è finita totalmente già dall'ultima volta che ci siamo visti, quindi vi dico che il rapporto è giusto che lo chiuda per una cosa molto più importante che non dirò mai, perché non racconterò cose nostre private e dettagliate. Questo è solo un cenno per dirvi che da oggi sono un ragazzo single a tutti gli effetti come lo stesso anche lei, ed è giusto perché non voglio passare sempre per lo stron** della situazione, nel caso che mi beccate semplicemente ad avere altre conoscenze non voglio passare per la persona traditrice etc etc. Da questo momento sono a tutti gli effetti un ragazzo single ed è giusto che io faccia ciò che voglio della mia vita come anche lei. Quindi vi chiedo gentilmente qualsiasi cosa io non devo dar conto più a nessuno, grazie"

Una fine probabilmente annunciata, quella tra Giuliano e l'ex tentatrice che qualche giorno fa avevano avuto un botta e risposta sui social e il campano aveva parlato di alcuni aspetti di Maika che "avrebbe dovuto migliorare"

"Raga sto capendo delle piccole cose ma spero che mi stia sbagliando - ha dichiarato Lino - .Ma non sput**nerei mai Maika o direi cose brutte su di lei perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona, per una sciocchezza, fa una polemica e on mi fa capire che ci tiene. Perché i problemi si risolvono sempre ovunque e dovunque insieme. E non si scappa dai problemi."

Scopri le ultime news su Temptation Island.