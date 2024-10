Temptation Island: Giulia pretende il falò di confronto, Filippo Bisciglia raggiunge Mirco e la single Alessia in barca

Gossip TV

Colpo di scena nella quinta puntata di Temptation Island: Mirco organizza un weekend fuori dal villaggio con la tentatrice Alessia provocando la reazione furiosa della fidanzata Giulia.

Il percorso di Mirco Rossi e Giulia Duranti nel villaggio di Temptation Island sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Se la ragazza ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ormai convinta dei suoi sentimenti per il fidanzato, il toscano ha organizzato un weekend fuori insieme alla tentatrice Alessia.

Mirco si lascia andare con la single Alessia, Giulia furiosa

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri martedì 8 ottobre 2024 su Canale 5, Giulia Duranti e Mirco Rossi sono stati il vero colpo di scena della serata. Il racconto del loro viaggio nei sentimenti si è aperto con la richiesta di un falò di confronto anticipato da parte della ragazza, che ha capito di amare il fidanzato e di voler lasciare il programma insieme a lui. Con grande sorpresa di tutti, però, il ragazzo ha deciso di rifiutare e trascorrere del tempo fuori dal villaggio insieme alla single Alessia.

Dopo essere stata informata della decisione presa da Mirco e dopo aver visto diversi filmati riguardanti il percorso del suo fidanzato insieme alla tentatrice, la giovane si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha cominciato a lanciare frecciatine anche alla mamma di lui: "Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi ami davvero. Sapevo che era una mer** ".

Ma la situazione è completamente degenerata quando Filippo Bisciglia ha rivelato a Giulia che Mirco è uscito in esterna insieme alla single Alessia e che i due hanno trascorso la notte insieme. "Voglio il falò subito, digli che se non si presenta, vado a prenderlo io" ha sbottato furiosa la ragazza costringendo così il conduttore di Temptation Island a raggiungere i due in barca. Cosa sarà successo lo scopriremo nella prossima puntata, che andrà in onda martedì 15 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

La storia di Giulia e Mirco

Giulia Duranti e Mirco Rossi sono una delle coppie protagoniste dell'attuale edizione di Temptation Island. Lei ha 30 anni, mentre lui ne ha 31 ed è originario di Arezzo. Stanno insieme da nove anni e convivono da tre. A scrivere alla redazione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 è stata la giovane, perché da quando sono andati a vivere insieme a casa di lui non si sente più valorizzata e il loro rapporto è decisamente cambiato: "Ci sono stati litigi e a volte mi ha mandato via di casa, senza nemmeno cercarmi dopo. Sono io che ogni volta ritorno a casa sua". Come finirà il loro viaggio nei sentimenti?

