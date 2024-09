Temptation Island, ex tentatore confessa: "Ecco qual è la coppia che mi è piaciuta di meno"

Gossip TV

L'ex tentatore Davide Blanda commenta l'ultima fortunata edizione di Temptation Island e lancia una frecciatina alla coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano.

Martedì 24 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Nell'attesa, l'ex tentatore Davide Blanda ha rilasciato un'intervista ai microfoni della trasmissione Non Succederà Più in cui ha detto la sua sulle coppie dell'ultima fortunata edizione del docu-reality delle tentazioni.

Le frecciatine dell'ex tentatore Davide Blanda

Davide Blanda è tornato a parlare di Temptation Island. Ospite di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli su Radio Radio, l'ex tentatore del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha ricordato la sua esperienza nel villaggio in Sardegna condivisa con Alessia Bottiglia e commentato le coppie dell'ultima fortunata edizione, andata in onda a luglio 2024:

Martina De Ioannon e Raul Dumitras mi aspettavo che uscissero insieme. Ho visto Raul come un bravo ragazzo, molto dispiaciuto. Martina si è vissuta come doveva questa esperienza. Si è lasciata andare un po’ di più rispetto a come lui le permetteva fuori, forse per gelosia. Quindi ha visto cose che prima non ha mai visto. Secondo me ha fatto bene anche lei perché evidentemente era una relazione che non doveva andare avanti. Non penso che pensasse al seguito, uno inizialmente non lo fa per attirare qualcos’altro. Lei si è voluta vivere quest’esperienza in quel modo, è piaciuta alla produzione…Secondo me non era forte questo amore quindi ci è voluto poco.

Dopo aver commentato il percorso di Martina e Raul a Temptation Island e la scelta di lei di diventare tronista di Uomini e Donne, Davide ha svelato di essere rimasto piacevolmente colpito da Siria Pingo e Matteo Vitali e ammesso di non aver apprezzato la coppia formata da Jenny Guardiano e Tony Renda:

La coppia che mi è piaciuta di più è quella formata da Siria e Matteo. Si percepiva il loro amore da come si guardavano, queste sono le cose belle, le coppie vere. La coppia che mi è piaciuta meno è quella di Jenny e Tony, se fossi stato in lei avrei preso l’occasione per capire veramente le cose. Non mi è piaciuta, credevo che lei prendesse delle distanze alla fine del programma e poi ci pensasse dopo. Non mi aspettavo che uscissero insieme, non stavano insieme da pochissimo. Evidentemente spera ancora in qualche cambiamento, non vorrei che questa esperienza non sia servita per loro. Alla fine lui ha provato in tutti i modi a convincerla e ce l’ha fatta.

Le coppie ancora in gioco a Temptation Island

Manca poco alla terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda martedì 24 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori assisteranno a nuovi avvicinamenti e scontri. Ricordiamo che le coppie ancora in gioco e che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio in Sardegna con i tredici tentatori e le tredici tentatrici sono: Diandra e Valerio, Alfred e Anna, Titty e Antonio, Millie e Michele, Alfonso e Federica e Mirco e Giulia.

