Temptation Island, è finita tra due protagonisti dell'ultima edizione: l'annuncio sui social

Alessia Bottiglia e Davide Rosati si sono ufficialmente lasciati: il discusso protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island annuncia la rottura sui social.

Temptation Island si sta preparando per tornare sul piccolo schermo. Nell'attesa, l'ex protagonista dell'ultima edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, Davide Rosati, è intervenuto sui social per annunciare la fine della sua relazione con Alessia Bottiglia.

È finita tra Alessia Bottiglia e Davide Rosati

La storia d'amore tra Alessia Bottiglia e Davide Rosati è giunta ufficialmente al capolinea. Ad annunciare la fine della loro relazione è stato il fidanzato dell'ultima edizione di Temptation Island che, dopo le recenti frecciatine social di lei, ha deciso di rompere il silenzio e svelare una volta per tutte come stanno realmente le cose tra lui e Alessia.

Eccoci qua ragazzi, allora è giusto che ve lo dica perché in tanti, da mesi, mi chiedete il motivo per cui io non pubblico foto e storie con Alessia [...] Allora con Alessia c’è stato un ricongiungimento e poi abbiamo avuto subito dopo un altro periodo di crisi. Abbiamo continuato a stare insieme però la cosa non è andata per il meglio.

Dopo aver annunciato la rottura sui social, Davide ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a mettere un punto alla sua lunga stora d'amore con Alessia. Storia che è stata messa a dura prova nel villaggio di Temptation Island:

Diciamo che non siamo compatibili: abbiamo mentalità diverse, idee diverse, modi di pensiero diversi e ho deciso di lasciarla. Quindi non avrei potuto pubblicare foto, storie e felicità quando avrei potuto mentire a me, lei e tutti qui.

Per chi non lo sapesse, Davide e Alessia hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Dopo aver messo a dura prova il loro amore nel reality delle tentazioni condotto da Bisciglia, i due hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione salvo poi tornare a dare una seconda possibilità alla loro relazione. Visto l'annuncio di lui, però, le cose non sembrano essere andate nel migliore dei modi. La rottura tra i due sarà definitiva o riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere! Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova edizione dovrebbe partire il prossimo giovedì 13 giugno dopo la conclusione della serie Tv, Viola come il Mare.

