Temptation Island: "Lui è stato la delusione più grande della mia vita", parla Manuela Carriero

La giovane Manuela Carriero vuota il sacco e rivela tutta la verità sulla fine della sua storia d'amore con l'ex tentatore di Temptation Island Luciano Punzo.

Manca davvero poco alla nuova edizione di Temptation Island. Nell'attesa, Manuela Carriero ha rilasciato una lunga intervista a SDL.tv in cui ha ricordato la sua recente esperienza sul trono di Uomini e Donne e parlato della rottura con il tentatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Luciano Punzo.

La verità di Manuela Carriero sulla rottura con Luciano Punzo

Temptation Island si sta preparando per tornare sul piccolo schermo. La location sarà come sempre il villaggio di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ma c'è una novità riguardante la programmazione: le sei puntate non andranno più in onda il lunedì, ma il giovedì in prima serata su Canale 5. Nell'attesa di scoprire chi saranno le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore, Manuela Carriero ha rilasciato un'intervista a SDL.tv in cui è tornata a parlare della storia con l'ex tentatore Luciano Punzo:

Penso che lui non sia mai stato innamorato di me. Io sono stata tanto innamorata di lui come lo sono sempre stata dei miei ragazzi, io so cos’è l’amore. Forse lui è più proiettato verso la carriera, la sua priorità è la carriera quindi per arrivarci farebbe quello che c’è da fare, sceglie la strada giusta. Non ci potrà essere un ritorno di fiamma, mi ha dato una sofferenza così grande, è stata la delusione più grande della mia vita. Io non riuscirei mai, per una serie di cose che mi ha fatto e che mi ha detto. Ci ho messo un anno per riprendermi e non rischierei mai, le persone non cambiano.

L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato a Temptation Island nel 2019 insieme all'allora fidanzato Stefano Sirena, ha continuato il suo sfogo spiegando di non voler rivelare ulteriori dettagli sulla loro rottura per non metterlo in cattiva luce:

Ci sono stati dei tradimenti da parte sua, non scendo nello specifico ma un tradimento può essere anche una bugia. Continuo ad essere una persona buona, so quali sono i suoi sogni e obiettivi e non voglio rovinare la sua carriera, la sua strada. Andare in tv e raccontare quello che realmente è successo per me sarebbe come metterlo in cattiva luce.

Manuela ha poi continuato raccontando retroscena inediti sul suo rapporto con Luciano e come è arrivata la proposta da parte della produzione di Uomini e Donne:

Ci sono stati dei tira e molla da parte di entrambi. Puntualmente tornava ma non prendeva una decisione, stavamo insieme ma non per il pubblico. Era una storia nascosta e a me non stava più bene. Quindi a maggio del 2023 io lo blocco, a giugno scopro che è fidanzato, a luglio arriva la prima foto con questa ragazza, scopro che è una ragazza che ha frequentato il suo stesso corso di recitazione. Corso che lui ha iniziato a marzo, quando ancora stava con me… Non dico che la relazione sia cominciata prima ma a questo punto neanche mi interessa. Quando lui pubblica la foto io ci rimango malissimo. Ero pietrificata perché mi diceva che voleva stare da solo, dopo tre ore mi chiama la redazione di Uomini e Donne che mi dice “Manuela abbiamo visto, non piangere, vieni a fare il trono“. Lì ci penso un po’ e poi prendo questa decisione, accetto la proposta.

