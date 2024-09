Stefano De Martino pizzicato in compagnia della nuova fiamma! Ecco la Foto

Gossip TV

Stefano De Martino pizzicato in compagnia della nuova fidanzata? Le foto del presentatore di Affari Tuoi insieme ad una misteriosa donna bionda lasciano pochi dubbi.

Stefano De Martino ha fatto il suo debutto come nuovo presentatore di Affari Tuoi e, nonostante qualche critica non di certo leggerissima, il conduttore partenopeo sta riscuotendo un ottimo successo in termini di share. Nel frattempo, ecco che spuntano foto inaspettate sulla serata trascorsa in Liguria con una misteriosa donna bionda: è lei la nuova fiamma del ballerino dopo l’addio definitivo a Belen Rodriguez?

Stefano De Martino, ottimo esordio a Affari Tuoi

Dopo aver firmato un vantaggioso accordo che lo lega alla Rai per quattro anni, con la possibilità di entrare in gioco anche sul palco del Festival di Sanremo dopo le due edizioni affidati a Carlo Conti, Stefano De Martino ha fatto il suo esordio come presentatore di Affari Tuoi registrando ottimi ascolti. Sebbene il bel partenopeo abbia ricevuto diverse critiche per la sua nuova avventura televisiva, come quella di Selvaggia Lucarelli che l’ha totalmente stroncato, il pubblico della Rai ama De Martino e lo dimostra regalandogli uno share alto e competitivo per la fascia di messa in onda.

Si prospetta un anno impegnativo per Stefano, che tornerà anche in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è Possibile, mentre non è ancora certo che la rete voglia replicare lo show natalizio Da Natale a Santo Stefano sebbene sia stato accolto molto positivamente dai telespettatori. Con la fine, questa volta sembra in via definitiva e senza possibilità di ritorno di fiamma, del matrimonio con Belen Rodriguez - che sarebbe finito a causa dei ripetuti tradimenti del conduttore scoperti dalla moglie - Stefano ha sempre sostenuto di volersi dedicare completamente alla sua carriera in netta ascesa e al figlio Santiago, eppure alcune recenti paparazzate sembrano provare che nel cuore del partenopeo ci sia ancora spazio per un nuovo flirt. Scopriamo insieme i dettagli sullo scoop del momento.

De Martino innamorato? È lei la nuova fiamma del presentatore Rai

Stefano De Martino può festeggiare il suo ottimo esordio al timone di Affari Tuoi, lo show ereditato da Amadeus dopo che il presentatore ha deciso di lasciare la Rai per Nove. Il conduttore partenopeo è poi volato in Liguria per qualche giorno di relax insieme al figlio Santiago, decisamente in cima alle sue priorità dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, che ha recentemente lanciato una frecciatina al suo ex marito. Qui, De Martino è stato pizzicato dal settimanale Diva&Donna che racconta di una vicinanza particolare con una misteriosa bionda.

“Stefano De Martino: weekend in Liguria con una dama bionda Il conduttore è reduce dall’ottimo debutto ad “Affari tuoi” […] lo vediamo godersi qualche momento di relax di fine estate tra Santa Margherita Ligure e Portofino col figlio Santiago e alcuni amici. Tra loro due belle dame bionde: ma è soprattutto con una di loro che, dopo un aperitivo e una passeggiata, su una panchina scatta l’intesa”.

Questo lo scoop lanciato dal settimanale sulla presunta nuova fiamma di Stefano, che si mostra su una panchina vicino alla misteriosa donna ed effettivamente i due sembrano molto a loro agio. Certo, non è successo nulla che possa provare che vi sia una reale frequentazione almeno per il momento ed è anche vero che a De Martino vengono spesso affibbiate relazioni che non esistono. Non resta, dunque, che attendere per la conferma.