Affari Tuoi, Selvaggia Lucarelli stronca Stefano De Martino: "Ecco perché non funziona"

La giornalista del Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli, boccia Stefano De Martino alla guida del quiz show di Rai1, Affari Tuoi.

Il debutto di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo della televisione e sui social media. L'ex ballerino di Amici, oggi è un volto fisso di Piazza Mazzini e alla conduzione si è già messo alla prova in diversi programmi che hanno riscontrato un notevole successo.

"Stefano De Martino ad Affari Tuoi non funziona del tutto", l'opinione di Selvaggia Lucarelli

Da quest'anno l'ex marito di Belen Rodriguez è al timone di Affari Tuoi dopo la solida conduzione di Amadeus, ;che ha riportato il game show ad elevati ;ascolti e numerosi riscontri positivi. Anche per De Martino c'è stato un ottimo andamento di share nel corso della prima settimana di messa in onda. Tuttavia, come detto, il pupillo di Maria De Filippi non convince tutti.

A tal proposito, la penna di Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un articolo in cui boccia il bel napoletano ancora, per lei, troppo inesperto.

La Lucarelli ha messo in evidenza come il problema principale non risieda tanto nel talento o nell’aspetto di De Martino, quanto piuttosto nella sua esperienza limitata come conduttore, soprattutto in un genere televisivo così complesso come il quiz show. Secondo la giornalista, il ruolo di conduttore di Affari Tuoi richiede una certa esperienza e una capacità di gestire i ritmi del programma che, al momento, De Martino non sembra aver ancora completamente acquisito.

La Lucarelli ha ironicamente osservato:

"Stefano De Martino ad Affari Tuoi non funziona del tutto. Anche se la camicia bianca con il cravattino lo fa sembrare impeccabile e mette in risalto le sue spalle, queste stesse spalle sembrano ancora troppo piccole per reggere il peso di questo programma. Almeno per ora. Potremmo dire, prendendo spunto dal format di Affari Tuoi, che la Rai, affidando il suo preserale di punta a Stefano De Martino, ha deciso di acquistare il conduttore un po' a scatola chiusa. Non perché De Martino non avesse mai fatto il conduttore, ma perché presentare un quiz show non è così semplice come potrebbe sembrare."

Gli ascolti di Affari Tuoi con la nuova edizione sono, per la verità, più che ottimi. Nella puntata di esordio, il preserale di Rai1 ha toccato il record di oltre il 25% di share. La puntata di giovedì 5 settembre che ha concluso la settimana del programma, è stata vista da oltre 4 milioni di telespettatori ;affossando la concorrenza di ;Paperissima Sprint.