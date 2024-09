Belen Rodriguez: frecciatina velenosa contro Stefano De Martino

Gossip TV

Commento pungente di Belen Rodriguez nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino che da qualche giorno ha iniziato la sua nuova avventura televisiva al timone del celebre quiz show di Ra1, Affari Tuoi. L'ex ballerino di Amici infatti, ha ereditato il testimone da Amadeus di uno dei programmi di punta dell'access prime time delle rete ammirglia di Piazza Mazzini che l'ex ballerino di Amici. Una sfida imporante per De Martino che non sta deludendo le aspettative.

Belen Rodriguez punge l'ex marito Stefano De Martino

Ma torniamo alla showgirl argentina tutto pepe, che ancora una volta, ironizza e lancia frecciatine sui social che sono in tanti ad apprezzare, ritenendo Belen una donna vera che non si tira indietro di certo quando ammette verità inconfessabili che in un attimo vengono scoperchiate da un suo semplice commento. L'argentina non ha deluso le aspettative nemmeno questa volta. Attivissima come sempre su Instagram, Belen ha risposto con ironia a un utente che le aveva scritto in modo scherzoso: "Vogliamo anche te ad Affari Tuoi". La risposta della Rodriguez? Una battuta tagliente, che non ha mancato di far discutere.

"Non sono stati buoni affari," ha commentato Belen, giocando con il titolo del programma e alludendo alla sua storia personale con De Martino. Una chiara frecciata, che riflette il suo pensiero sulla relazione matrimoniale ormai conclusa. Del resto, non è la prima volta che la modella lascia intendere che, alla fine, tirando le somme, la sua unione con l'ex ballerino non è stata un grande successo. Anche durante una nota intervista a Mara Venier, Belen aveva già lasciato intendere di essere stata tradita più volte da Stefano (coinvolgendo anche Alessia Marcuzzi quando lavoravano insieme all'Isola dei Famosi).

Dal canto suo, l'ex ballerino, non ha replicato e probabilmente mai lo farà. L'ex allievo di Amici è da sempre solito non alimentare chiacchiericcio di alcun tipo e oggi, con il suo ruolo in Rai, diventa ancora più improbabile che si esponga. La vita sentimentale di Stefano è top secret. Belen, al contrario, si espone da sempre senza timore di critiche. Pare che la relazione della showgirl con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano, proceda a gonfie vele, nonostante alcune voci di una presunta crisi circolate recentemente. A smentire tali rumors ci hanno pensato sia i gesti affettuosi di Galvano sui social, come i numerosi cuoricini rossi lasciati sotto i post della Rodriguez, sia una recente foto che la modella ha condiviso su Instagram, quasi a voler ufficializzare ulteriormente la loro storia d'amore.