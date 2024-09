Stefano De Martino al Festival di Sanremo: il presentatore rivela finalmente tutto

Gossip TV

Stefano De Martino non nasconde i progetti dei vertici di Viale Mazzini per il suo possibile Festival di Sanremo. Ecco cosa ha rivelato il presentatore della Rai.

Stefano De Martino è pronto a debuttare su Rai 1 con Affari Tuoi, progettando già la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile e altri progetti che lo vedranno protagonista sulla rete nazionale. C’è anche il Festival di Sanremo nel futuro del presentatore partenopeo? Sono mesi che si parla della possibilità che sia proprio De Martino a succedere a Carlo Conti dopo i due anni in cui la sua presenza è preventivata sul palco dell’Ariston, ed ecco come ha commentato il conduttore.

De Martino al Festival di Sanremo?

Quando la Rai gli ha offerto un vantaggioso contratto di ben quattro anni nell’azienda, Stefano De Martino ha iniziato ad essere associato al progetto del Festival di Sanremo. Attualmente la kermesse musicale più amate d’Italia è finita nelle mani di Carlo Conti dopo l’addio a Amadeus alla rete nazionale in favore della Warner Bros. Discovery. Ma dopo i due anni di contratto con Conti sarà davvero De Martino a prendere le redini del programma, come mormorano i gossip sempre più insistenti degli ultimi mesi? A rispondere è stato il diretto interessato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Questa potrebbe essere la spada di Damocle che mi penzola sulla testa […] Che nei miei confronti ci sia un progetto a lungo termine. Non è che sia già scritto nella pietra che tra due anni io vada all’Ariston. Sanremo è talmente un fenomeno di costume, così aderente alla contemporaneità, che ogni anno ha il suo conduttore perfetto che non puoi preventivare. Quindi è una dimostrazione di fiducia da parte dell’azienda nei miei confronti, però non la prenderei così alla leggera, soprattutto per la tempistica”.

Insomma Stefano, che ha parlato dei consigli ricevuti da Maria De Filippi per Affari Tuoi, ha ammesso che la Rai ha parlato con lui della possibilità di vederlo al timone del Festival di Sanremo, ma il partenopeo non ne sembra troppo entusiasta. Del resto Sanremo è una spada a doppio taglio, dal momento che può portare ancora più fama e successo ma può anche stroncare un presentatore agli occhi dei telespettatori.

Stefano De Martino torna su Rai 1 in prima serata

Mentre rimane in ballo il progetto Sanremo ma per ora nessuna conferma diretta, Stefano De Martino si prepara a debuttare al timone di Affari Tuoi su Rai 1, in onda a partire dal 2 settembre 2024. Il presentatore è molto emozionato all’idea di condurre un format storico come questo, ma non sarà il solo dal momento che sono in arrivo delle importanti prime serate per lui. “Saranno volte più all’intrattenimento nel senso puro del termine, ma sono ancora in fase embrionale perché io, essendo un maschio, riesco a fare solo una cosa alla volta, non ho la capacità del multitasking delle donne”. Insomma, si prospetta un anno carico di novità per Stefano che ha assicurato anche il ritorno su Rai 2 di Stasera tutto è Possibile, uno dei programmi più amati e divertenti della televisione, con tanti comici e ospiti di primo piano.