Stefano De Martino pronto a debuttare con Affari Tuoi: cosa gli ha scritto Maria De Filippi

Stefano De Martino è il nuovo presentatore di Affari Tuoi, il quiz in onda su Rai 1 dal 2 settembre 2024, e svela di aver parlato del nuovo lavoro con Maria De Filippi.

Controcorrente rispetto a diversi colleghi che hanno deciso di lasciare in fretta e furia la Rai, Stefano De Martino ha firmato con i vertici di Viale Mazzini un vantaggioso contratto di quattro anni e ora è al timone di Affari Tuoi. Il quiz torna su Rai 1 dal 2 settembre 2024 e i fan del presentatore di Stasera Tutto è Possibile non vedono l’ora di vederlo alle prese con questo storico format. De Martino, nel frattempo, commenta la nuova avventura che lo attende in tv e ammette di aver ricevuto un prezioso consiglio da Maria De Filippi, tra le prime a congratularsi con lui.

De Martino ad Affari Tuoi, cosa gli ha detto Maria

Grande passo per Stefano De Martino che, firmando un vantaggioso contratto di quattro anni con la Rai, è pronto a debuttare come conduttore di Affari Tuoi, storico quiz di Rai 1 che torna in onda a partire dal 2 settembre 2024. De Martino è emozionato per la grande sfida che lo aspetta e ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver ricevuto l’incoraggiamento di Maria De Filippi.

“Una delle primissime è stata Antonella Clerici. Mi ha detto che secondo lei era il momento giusto e mi ha fatto un grande in bocca al lupo. E Maria De Filippi: con lei ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato […] È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’altro della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: “Secondo me ti diverti”. E ha aggiunto: “La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo”.”

De Martino e De Filippi sono legati da quando il partenopeo sedeva sui banchi della scuola di Amici, e ne è passato di tempo con tante esperienze all’attivo per Stefano che ha sempre potuto contare sui consigli e l’appoggio di una delle vere signore della televisione italiana. E gli haters? Il conduttore ammette di aver messo in conto che alcuni avrebbero potuto avere da ridire, ma di non sopportare chi lo accusa di essere troppo giovane per i ruoli che sta via via assumendo in Rai, dal momento che questa secondo lui è l’età perfetta in cui tirare fuori il proprio meglio.

Affari Tuoi cambierà con la conduzione di Stefano?

Tra pochissimi giorni, a partire da lunedì 2 settembre 2024, torna Affari Tuoi su Rai 1 e Stefano De Martino è pronto a prendere le redini di questo storico quiz, che ha accompagnato negli anni milioni e milioni di italiani. Sarà un format diverso rispetto al passato? Stefano ha ammesso di voler inizialmente mantenere quello originale, ma di aver già progettato di creare anche qualche novità sulla base della sua creatività.

“Non posso stravolgere il programma. Anche perché ci sono concorrenti che dalla fine della stagione scorsa ancora devono giocare. Poi andrò in maniera naturale verso quello che mi è più congeniale. Tra i quiz “Affari Tuoi” era l’unico che avrei potuto fare perché ha un margine di creatività ampio: è un perimetro di fioco, devi aprire 20 pacchi, sei libero di scegliere il modo in cui lo fai”.

Affari Tuoi, che sarà legato anche questo anno alla Lotteria Italia, è pronto a debuttare e Stefano ha assicurato di aver incamerato consigli ed esperienza negli ultimi mesi, e di essere pronto a gettarsi in questa nuova avventura, prima di tornare sulla Rai anche con l’amatissimo show Stasera tutto è Possibile.