Sanremo 2025, nuove Anticipazioni sui co-conduttori al fianco di Carlo Conti: il lizza 8 attori famosi

Nuovi spoiler sul Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Sembra che il co-conduttore stia pensando di scegliere tra 8 noti attori per il ruolo di co-conduttore.

La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in scena a febbraio 2025 ma è già da un anno circa che si parla di anticipazioni e scoop sulla kermesse musicale d’Italia, che è tornata nelle mani di Carlo Conti. Dopo l’annuncio ufficiale dei Big e la grande attesa per la finale di Sanremo Giovani, arriva un ricco spoiler sui possibili co-conduttori che affiancheranno il presentatore toscano. Ecco i dettagli.

Sanremo 2025, Carlo Conti pronto ad eleggere i vincitori di Sanremo Giovani

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, Carlo Conti è stato eletto come nuovo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Al suo fianco ci sarà senza dubbio, per la grandi finale, Alessandro Cattelan che conduce anche Sanremo Giovani. Il prossimo mercoledì scopriremo chi saranno i quattro vincitori che approderanno sul palco del Teatro dell’Ariston al fianco ai 30 Big accuratamente selezioni da Conti, per gareggiare come Nuove Proposte. La sfiga è tra Mew, Settembre, Selmi, Alex Wyse, Vale Lp e Lil Jolie, e Angelica Bove, ai quali si aggiungono Maria Tomba e Etra da Area Sanremo.

Insomma, grande attesa per la selezione finale che verrà condotta da Carlo Conti, ma nel frattempo c’è maretta anche tra i cantanti ufficiali, soprattutto da parte di un noto artista che è stato nuovamente escluso dal Festival e che, si mormora, l’avrebbe presa malissimo. Ora che i cantanti in gara sono stati svelati, manca poco per scoprire le Nuove Promesse e Cattelan è una certezza al fianco di Conti, l’attenzione è tutta concentrata sui nomi dei possibili e delle possibili co-conduttori e co-conduttrici di questa edizione, che si mormora non avranno questa volta il tempo per i consueti monologhi sul palco del Teatro Ariston, volendo la Rete mantenere la promessa fatta dal conduttore toscano, di finire in un tempo ordinario le serate sanremesi. Ecco che, proprio poche ore fa, arriva una nuova Anticipazione che riporta la scelta di Conti tra otto nomi di noti attori delle fiction Rai. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2025, chi saranno i co-conduttori? Ecco lo spoiler

Il pubblico italiano è molto emozionato all’idea di poter osservare la nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti, pronto anche a cercare le differenze con le stagioni precedenti condotte da Amadeus che hanno segnato una straordinaria rinascita per la kermesse musicale d’Italia. Secondo BubinoBlog, Conti ha deciso di portare con sé sul palco del Teatro Ariston co-conduttori presi dalle grandi fiction della Rai. La lista dei comprende il nome di Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, Luca Argentero e Matilde Gioli, Raoul Bova e Gaia Messerklinger, e infine Serena Rossi e Giuseppe Zeno.

Secondo l’anticipazione, Conti vorrebbe creare un ponte tra il mondo della fiction televisiva e il palco del Teatro Ariston, accattivando l’attenzione di chi non ama molto il Festival ma adora invece questi attori di primo piano. Una scelta strategica utile anche in vista, si mormora, dell’idea di non dare spazio ai monologhi dei co-conduttori per concentrarsi sulla competizione, e su pochi ospiti internazionali di rilievo. Conti, del resto, tra le prime cose annunciate quando è stato eletto nuovo presentatore di Sanremo ha promesso di non terminare a orari improbabili le serate canore. Ma con 30 Big in gara più le quattro Nuove Proposte, qualche intermezzo pubblicitario, ospiti sul palco, riuscirà davvero a mantenere questa promessa?

