Sanremo 2025, Carlo Conti pronto a cambiare il regolamento di Amadeus: cosa ha rivelato

Carlo Conti è il nuovo Direttore Artistico e presentatore del Festival di Sanremo e ha ammesso di avere qualche novità in mente, che cambierebbe il regolamento di Amadeus.

Dopo mesi di congetture a seguito della decisione di Amadeus di lasciare la conduzione del Festival di Sanremo, i vertici di Viale Mazzini sono arrivati ad una decisione finale. È Carlo Conti il nuovo Direttore Artistico della kermesse musicale d’Italia e il presentatore ha già annunciato qualche novità in arrivo, soprattutto sul regolamento istituito dal suo predecessore.

Sanremo 2025, Carlo Conti pronto a novità: c’entra il regolamento

L’addio di Amadeus al Festival di Sanremo è stato un duro colpo per tutti coloro che hanno iniziato ad appassionarsi alla kermesse musicale d’Italia proprio grazie al presentatore, che ha introdotto tante novità, portando sul palco dell’Ariston artisti emergenti e nuovi sound. Ma è stato un duro colpo anche per i vertici di viale Mazzini che hanno dovuto iniziare a pensare ad un nuovo direttore artistico, con la speranza che possa arrivare a fare lo share da record incassato da Amadeus durante le sue edizioni. Così, dopo mesi di congetture da parte del mondo del gossip, è arrivato l’annuncio ufficiale: sarà Carlo Conti il nuovo Direttore Artistico e conduttore di Sanremo per i prossimi due anni. Il presentatore è un volto iconico della Rai, molto amato dal pubblico per la sua contagiosa allegria, e ha già affrontato questo compito in passato.

Dopo il clamore della notizia che è stata rimbalzata ovunque, Conti è intervenuto al Tg 1 per rilasciare un primo commento. Il conduttore ha ammesso di aver ricevuto tantissimi messaggi, più che nel giorno in cui è nato il figlio ha ironizzato. Conti ha poi ammesso di avere tanta voglia di tenere alto il nome di Sanremo, e di non essere mai emozionato, tranne quando si tratti di entrare sul palco del Teatro Ariston, per poi annunciare di essere pronto a qualche piccolo cambiamento, tirando in ballo il regolamento di Amadeus.

“Nel mio angolino, nel mio studio, qui ascolterò tutte le canzoni, prima delle nuove proposte e poi dei Big. Il regolamento? Non posso anticipare nulla perché non lo so nemmeno io, quindi non posso ancora dire nulla. Forse sì, qualcosa sì cambierà. Ci sto pensando e ragionando sopra. Qualche novità in quel senso ci sarà, ma poi Sanremo resta sempre Sanremo. Adesso iniziamo a metterci al lavoro con serenità e leggerezza”.

Insomma, Conti annuncia novità anche nel regolamento ma non ha ancora voluto svelare quali. Presto anche per dire chi ci sarà con lui nelle vesti di co-conduttrici, argomento tra i preferiti degli appassionati del Festival di Sanremo, ma per il quale dovremmo aspettare almeno settembre, così come per gli ospiti internazionali e non che costelleranno le serate all'Ariston con i loro interventi.