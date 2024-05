Sanremo 2025, Carlo Conti è ufficialmente il Direttore artistico e Conduttore della nuova edizione

Gossip TV

Carlo Conti, come annunciato al Tg1, sarà il direttore artistico e il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Fumata bianca sulla conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’addio di Amadeus alla kermesse musicale d’Italia e alla Rai, dopo tante ipotesi e una vera e propria corsa al toto-nome per il direttore artistico del prossimo anno, al Tg1 è stato svelato che sarà Carlo Conti a condurre la prossima edizione di Sanremo.

Carlo Conti è il nuovo Direttore Artistico e Conduttore di Sanremo

Il grande lavoro di svecchiamento che Amadeus ha operato con il Festival di Sanremo, portando sul palco giovani talenti al fianco di stelle della musica italiana, ospiti internazionali e gag esilaranti con l’amico e collega Fiorello, scegliendo con cura le co-conduttrici che lo accompagnassero durante le serate anno dopo anno, ha portato il festival della musica italiana ad essere nuovamente apprezzato da tutte le fasce d’età. Il risultato? Uno share stellare mai visto prima, che i vertici di Viale Mazzini vogliono a tutti i costi replicare anche il prossimo anno, nonostante l’addio di Amadeus al palco dell’Ariston e alla Rai con il passaggio alla Warner Bros. Discovery con un nuovo programma su Nove.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto del prossimo Direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 e finalmente è arrivato il verdetto ufficiale, annunciato a sorpresa nel corso dell’edizione serale del Tg 1, quando è stato comunicato che il compito è stato affidato a Carlo Conti. Il presentatore, volto storico della televisione nazionale, era in lizza tra i nomi più papabili per la conduzione e aveva lui stesso commentato l’ipotesi, ammettendo che avrebbe dovuto rifletterci ma senza chiudere totalmente la porta come fatto da parte di altri colleghi.

Come si legge nel comunicato ufficiale, la decisione è stata unanime da parte dei vertici aziendali e “per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo”. Ricordiamo che Conti non è un volto nuovo sul palco dell’Ariston dato che condusse dal 2015 al 2017 ben tre edizioni di successo. Conti sta già lavorando duramente alla preparazione del Festival di Sanremo 2025 e il pubblico non vede l’ora di scoprire le sue novità.