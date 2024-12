Sanremo 2025: Carlo Conti ha svelato i nomi dei conduttori e dell'inviata del Prima Festival

Gossip TV

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025, Carlo Conti, ha finalmente rivelato i nomi dei conduttori e dell’inviata del Prima Festival.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025, Carlo Conti, ha finalmente rivelato i nomi dei conduttori e dell’inviata del Prima Festival, l’anteprima ufficiale che accompagna il pubblico verso la kermesse musicale più attesa dell’anno.

Tutti i dettagli sulla settantacinquesima edizione di Sanremo

Durante un’intervista al Tg1, Conti ha annunciato che il programma sarà affidato a due volti amatissimi dal pubblico: Bianca Guaccero, fresca vincitrice della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, e Gabriele Corsi, noto per aver commentato l’Eurovision Song Contest per il quarto anno consecutivo nel 2024.

Il ruolo di inviata speciale sarà invece ricoperto da Mariasole Pollio, giovane attrice e conduttrice che ha conquistato il pubblico durante l’estate 2024 con il 105 Summer Festival. Pollio si occuperà di raccontare il dietro le quinte e raccogliere le impressioni a caldo di artisti, ospiti e protagonisti del Festival.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà come sempre al Teatro Ariston e andrà in scena dall’11 al 15 febbraio 2025. Sarà trasmessa in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay, con una copertura completa che consentirà agli spettatori di seguire ogni momento della manifestazione su diverse piattaforme.

Quest’anno il Festival vedrà la partecipazione di 30 artisti nella categoria Big, ciascuno con un brano inedito. Come da tradizione, nella quarta serata si esibiranno in coppia o in gruppo per interpretare cover, ma con una novità importante: le performance di quella serata non influiranno sulla classifica finale, lasciando maggiore libertà agli artisti di esprimersi.

Ecco la lista completa dei Big in gara:

Achille Lauro

Bresh

Brunori Sas

Clara

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Giorgia

Irama

Joan Thiele

Lucio Corsi

Marcella Bella

Massimo Ranieri

Modà

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah Toscano

Serena Brancale

Shablo con Guè

Joshua e Tormento

Simone Cristicchi

The Kolors

Tony Effe

Willie Peyote

Per la sezione Nuove Proposte, quattro talenti emergenti si sfideranno sul palco dell’Ariston:

Alex Wyse

Maria Tomba

Settembre

Vale LP con Lil Jolie

Un Festival ricco di novità e grandi aspettative

Con un cast di artisti che spazia tra veterani e giovani promesse, Sanremo 2025 si prepara a essere un evento indimenticabile. Carlo Conti, che prende le redini per questa edizione, promette uno spettacolo capace di unire tradizione e innovazione. Non resta che attendere l’11 febbraio per l’inizio della settimana più amata della musica italiana, con tante sorprese che promettono di conquistare ancora una volta il cuore del pubblico.