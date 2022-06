Sanremo 2023, Amadeus tira in ballo la Regina della musica italiana: ''Farei di tutto per…''

Gossip TV

Amadeus, parlando della nuova edizione del Festival di Sanremo, ammette il suo più grande desiderio e tira in ballo una cantante iconica.

Dopo il successo delle ultime due edizioni, c’è grande fermento per la settantatreesima stagione del Festival di Sanremo, soprattutto dopo che Amadeus ha accettato di tornare al timone della conduzione della kermesse musicale più famosa d’Italia. Dopo aver annunciato le date ufficiali, il presentatore si sbilancia e rivela chi vorrebbe a tutti i costi sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, Amadeus punta proprio lei

Amadeus ha confermato che tornerà sul palco del Festival di Sanremo per condurre le settantatreesima edizione della kermesse musicale più famosa del Bel Paese, per la gioia di tutti i fan che lo hanno seguito con entusiasmo nel corso degli ultimi due anni. Il Festival, infatti, con Amadeus ha preso una nuova piega catturando l’attenzione di un pubblico più giovane, che vede musica trap e rap su un palco che per antonomasia appartiene al cantautorato.

Dopo aver ufficializzato le date del Festival 2023, Amadeus è tornato a parlare di qualche particolare sulla nuova edizione in occasione della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90. Amadeus ha confermato che le cover degli artisti saranno sempre ispirate ai successi degli anni 1960/1990, e ironizza sul fatto che nessuno si sia ancora fatta avanti con un brano originale per partecipare alle selezioni. Il presentatore, poi, rivela che le cover potranno essere cantante dall’artista originale insieme a quello in gara, e ammette di avere un grande desiderio: riportare Mina sul palco.

“I Big potranno essere accompagnati anche dall’artista originale della cover scelta… Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione”.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.