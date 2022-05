Festival di Sanremo 2023, ufficializzate le Date: parla Amadeus

Gossip TV

Amadeus torna al timone del Festival di Sanremo e svela le date ufficiali della nuova edizione della kermesse musicale italiana.

Riconfermato al timone del Festival di Sanremo, Amadeus ha ufficializzato le date della settantatreesima edizione della kermesse, in onda su Rai1 in diretta dal celebre palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, ecco le Date ufficiali

La notizia della riconferma di Amadeus al timone del Festival di Sanremo ha fatto gioire un po’ tutti, dato che il presentatore ha condotto magistralmente le ultime edizioni della kermesse canora che incanta l’Italia. A sorpresa, in collegamento con il TG 1, Amadeus ha ufficializzato le date della settantatreesima edizione di Sanremo, dopo la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani, che vedrà i primi tre classificati accedere al gruppo dei Big in gara.

“Sono qui per dire a tutti quanti che, da oggi, si alza ufficialmente il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. È stato pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani, mai accaduto precedentemente. Perché già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi, fino al 12 ottobre. Il 12 di dicembre, in prima serata su Rai 1, sapremo chi sono i primi 3 classificati che andranno nei big della prossima edizione. E tutte le notizie che riguardano il Festival della Canzone Italiana partiranno dal TG1. Un fantastico gemellaggio come accaduto nella scorsa edizione. E per concludere le date del Festival di Sanremo: inizieremo martedì 7 febbraio per concludere sabato 11 febbraio 2023. Viva il Festival di Sanremo e viva il TG 1”.

C'è grande attesa per la nuova edizione di Sanremo dopo che la vittoria dei Maneskin ha portato luce sul palco più famoso del Bel Paese. La band rock romana sta scalando le classifiche mondiali, partecipando ad eventi internazionali, dettando moda come per le stelle adesive sul seno tanto amate da Victoria. Insomma, oggi più che mai, il Festival è un trampolino di lancio globale, e lo sanno bene Mahmood e Blanco che con la loro "Brividi" hanno fatto incetta di premi negli ultimi mesi.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.