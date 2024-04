Sandokan con Can Yaman, la Trama della nuova serie tv

Gossip TV

Can Yaman è la Tigre della Malesia nella nuova serie tv Sandokan ma di cosa parla la trama? Ecco tutti i dettagli.

Sono iniziate proprio in questi giorni le riprese di Sandokan, la nuova serie televisiva prodotta da Lux Vide con Can Yaman nei panni della leggendaria Tigre della Malesia, personaggio creato dalla geniale penna di Emilio Salgari. Ma di cosa parlerà esattamente la serie? Ecco la trama dettagliata.

Sandokan, ecco la Trama della serie tv con Can Yaman

Can Yaman è il protagonista di Sandokan, remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta che consacrò Kabir Bedi nell’Olimpo dei sex symbol internazionali. Le riprese della nuova serie televisiva prodotta da Lux Vide sono iniziate proprio in questi giorni nel Lazio, poi si sposteranno in Calabria dove è stato ricreato il villaggio del Borneo e dove si terranno le maggior parte delle scene. Nel cast di Sandokan tante star internazionali come Ed Westwick, ovvero il Chuck Bass di Gossip Girl, che presta il volto all’antagonista Lord Brooke; l’italiano Alessandro Preziosi che è subentrato al posto di Luca Argentero nei panni di Yanez de Gomera, fedele amico del protagonista; poi l’esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Marianna. La serie tv sarà diretta dai registi Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, ma quale è la trama?

Ci troviamo nel Borneo a metà del 1800 nel paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, dominato dalla spietata legge degli inglesi, all'apice del loro potere coloniale. Sandokan combatte per sé stesso e per la sua ciurma di pirati, tra cui il fidato Yanez. Ma la sua vita cambia quando, durante un'incursione, incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan, che segna l’inizio di una storia d'amore impossibile. Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.

Insomma, la serie racconterà le origini della Tigre della Malesia, la sua scoperta di essere figlio di un antico re guerriero e l’amore con Marianna. Per il ruolo di Sandokan, Yaman ha dovuto prepararsi duramente come ha svelato su Instagram imparando un copione totalmente in inglese, prendendo lezioni di danza, combattimento e dimagrendo drasticamente attraverso una dieta lampo. Tutte le sue fan sono curiose di scoprire come verrà realizzato il progetto, atteso per il prossimo anno su Rai 1.