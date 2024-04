Can Yaman, Ed Westwick, Alessandro Preziosi in Sandokan: fissato al 22 aprile il primo Ciak della nuova Serie Tv

Anticipazioni TV

È ufficiale, al via dal prossimo 22 aprile le riprese di Sandokan, serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Nel cast Can Yaman, Ed Westwick, Alessandro Preziosi.

Al via dal prossimo 22 aprile le riprese di Sandokan, attesa serie televisiva prodotta da Lux Vide in collaborazione c on Rai Fiction e prossimamente in onda su Rai 1. Tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari, la fiction sarà diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e distribuita in tutto il mondo. Can Yaman sarà Sandokan, con lui anche Ed Westwick e Alessandro Preziosi. Ecco tutte le Anticipazioni su cast e trama.

Sandokan Anticipazioni, il Comunicato Ufficiale svela il cast al completo

L’attesa è finita e Sandokan si prepara a tornare su Ra 1 a distanza di decenni da quando fu Kabir Bedi a portate la Tigre della Malesia sul piccolo schermo, ascrivendo il suo nome nell’immaginario collettivo e ascendendo all’Olimpo dei sex symbol internazionali. Il 22 aprile 2024 inizieranno ufficialmente le riprese della serie televisiva che sarà prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e che approderà sulla rete nazionale per poi essere distribuita anche a livello internazionale. Come internazionale è il cast di Sandokan, finalmente svelato dal comunicato ufficiale, che vedrà i registi Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo alle prese con tante personalità diverse e di spicco nel mondo cinematografico e televisivo.

Come ormai rivelato sin dall’inizio del progetto, Can Yaman si calerà nei panni della leggendaria Tigre della Malesia dopo aver affrontato un duro percorso di dimagrimento, di allenamento intenso e aver preso lezioni di danza ed equitazione. Con lui ci sarà l’esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Marianna, poi la star di Gossip Girl che ha prestato il volto all’uomo che ha fatto innamorare milioni e milioni di donne nelle vesti di Chuck Bass, l’attore Ed Westwick nel ruolo dell’affascinante antagonista Lord Brooke.

Anticipazioni Sandokan, Alessandro Preziosi sarà Yanez!

Come annunciato da Yaman durante la prima lettura del copione, non ci sarà Luca Argentero nei panni di Yanez de Gomera bensì Alessandro Preziosi. Infine, nel cast di Sandokan anche John Hannah(The last of us, Quattro Matrimoni e un funerale, Sliding Doors, La Mummia), Madeleine Price, Gilberto Gliozzi (Loro, I delitti del Barlume), Mark Grosy(Zero Zero Zero) e Samuele Segreto (Stranizza d’amuri, L’Ora).

Sandokan, tratta dal ciclo narrativo creato dalla geniale penna dello scritto Emilio Salgari, racconterà le origini della Tigre della Malesia, dalla sua scoperta di essere figlio di un antico re guerriero alla storia d’amore con Marianna e tanto altro, in un intrecci avventura, azione, eroismo e amore. Le riprese inizieranno ufficialmente il 22 aprile a Formello e si terranno tra il Lazio, la Toscana, l’isola di Reunion e la suggestiva Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria.