Can Yaman svela come si è preparato ad affrontare il copione di Sandokan (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman pubblica su Instagram un video che non ti aspetti, rivelando come si è preparato per il copione di Sandokan.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Sandokan, la serie tv targata Lux Vide con Can Yaman come protagonista nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia e un cast internazionale che sembra essere entrato immediatamente in sintonia. L’attore turco racconta attraverso un video su Instagram come si è preparato per imparare al meglio il copione in lingua inglese.

Can Yaman, così ha imparato il Copione per Sandokan

Le riprese di Sandokan sono ufficialmente iniziate e Can Yaman è decisamente pieno di energia per questo progetto che, come ha raccontato egli stesso su Instagram, lo aveva portato in Italia anni fa e che finalmente vedrà la luce. La serie tv, prodotta da Lux Vide, è il remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista, ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari, e con Yaman ci sarà un cast internazionale. Luca Argentero lascia il ruolo di Yanez de Gomera ad Alessandro Preziosi, con il quale l’attore turco sembra aver già trovato una bella sintonia già dalla prima lettura del copione.

Il cast di Sandokan sarà impegnato per diversi mesi tra Lazio e Calabria, mentre Yaman è atteso ad Albano dove saranno girate alcune scene nei suggestivi Cisternoni. Prepararsi per il ruolo della leggendaria Tigre della Malesia non è stato affatto semplice per Can che, oltre a dover perde tanti chili con una dieta ferrea e sottoporsi ad intensi allenamenti fisici, ha preso lezioni di danza e ha imparato il combattimento, dato che molte scene sarà proprio di scontro corpo a corpo e dovranno essere il più credibile possibile.

Ma importante e fondamentale è anche il copione di Sandokan che, come per quello de El Turco, ha messo Yaman davanti la sfida di dover recitare in inglese. L’attore ha deciso di raccontare alle sue milioni di fan su Instagram - ne conta ben 10.7 milioni sulla nota piattaforma social - come si è preparato a recitare, pubblicando poche ore fa un video in compagnia della coach che ha seguito tutta la sua preparazione e corretto la dizione. Insomma, sembra che Yaman non abbia lasciato veramente nulla al caso, testimoniando come sempre il suo grande impegno quando si tratta di nuovi progetti e quando si tratta della sua carriera, decisamente in ascesa da quando è scoppiata la sua popolarità con Daydreamer, la soap turca in cui recita con Demet Ozdemir.