Paola Caruso, il figlio Michele torna a camminare dopo l'operazione: l'annuncio della showgirl commuove tutti

Si è conclusa felicemente la vicenda di cui è stato protagonista Michele, il figlio di Paola Caruso: dopo l'operazione il piccolo è tornato a camminare. Vediamo insieme i dettagli!

Dopo mesi difficili per la showgirl Paola Caruso, si è conclusa felicemente la vicenda che ha visto coinvolto suo figlio di 4 anni, il piccolo Michele. Dopo una delicata operazione, infatti, il bambino ha ripreso a camminare.

Durante le vacanze natalizie, la showgirl e il piccolo erano stati in vacanza in Egitto e lì Michele si era ammalato: consultato un medico del posto, il dottore aveva consigliato di praticare un'iniezione che avrebbe fatto scendere la febbre. Ma, come inaspettata conseguenza, il piccolo non era stato più in grado di camminare. In Italia, in seguito a diversi accertamenti, Caruso aveva scoperto che il farmaco che era stato iniettato al figlio era tossico e che in diversi paesi del mondo era illegale somministrarlo a soggetti così giovani.

Il piccolo era stato preso in cura e dopo mesi di fisioterapia, qualche settimana fa è stato sottoposto a un delicato intervento. L'operazione è riuscita e la showgirl ha voluto ringraziare non solo lo staff di professionisti che si è preso cura del suo Michele, ma anche Silvia Toffanin che, con Verissimo, ha dato risonanza alla sua storia. Ora, arriva un nuovo aggiornamento sulla vicenda del piccolo: Michele ha ripreso a camminare!. Ad annunciarlo con un dolce post sui social che ritrae il piccolo è la sua mamma. Paola Caruso, infatti, ha condiviso delle foto in cui Michele è in piedi, senza tutore, e si prepara per andare a scuola:

"L'emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia. E mi fa capire che ho fatto le scelte giuste nella mia vita, perché siamo io e te"