Paola Caruso, il figlio Michele si è operato: l'annuncio sui social della showgirl

Il piccolo Michele, di soli 4 anni, figlio della showgirl Paola Caruso è stato finalmente operato, dopo le drammatiche vicende di cui è stato protagonista, per un caso di malasanità. Ecco cosa ha raccontato Paola Caruso sui social.

Paola Caruso ha raccontato in più occasioni le drammatiche vicende di cui è stato vittima il figlio Michele, di soli 4 anni, in seguito a una vacanza in Egitto. Oggi, sembra che, finalmente, il piccolo sia stato operato e la showgirl ci ha tenuto a condividere la notizia sui social, ringraziando tutte le persone che le sono state vicino.

Paola Caruso, come sta il piccolo Michele dopo l'operazione

La showgirl è apparsa nello studio di Verissimo in due occasioni, raccontando come durante la vacanza invernale a Sharm el Sheikh suo figlio Michele sia stato vittima di un caso di malasanità: al piccolo era salita una febbre molto alta e la showgirl si era rivolta a un medico locale perché lo aiutasse. Il medico in questione aveva prescritto delle inziezioni e la showgirl si era fidata, ma dopo aver praticato le punture, il bambino aveva iniziato ad accusare uno strano torpore alla gamba. Michele aveva poi provato ad alzarsi ed era caduto, perché non sentiva più l'arto. A una sconvolta Toffanin, la showgirl ha rivelato che in seguito a delle analisi effettuate in Italia, è stato rivelato che il medicinale iniettato era tossico per bambini e aveva provocato al figlio una paresi del nervo sciatico.

A distanza di mesi, grazie anche all'aiuto della fisioterapia, il piccolo aveva ripreso a camminare, ma solo con l'aiuto di un tutore e Caruso in una seconda occasione, sempre a Verissimo, aveva svelato che l'unica soluzione che avrebbe permesso il completo recupero dell'arto era un'operazione molto complessa e delicata. A oggi, la showgirl ha pubblicato un post sui social in cui ha annunciato che l'operazione è stata eseguita e ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicino, compresa proprio la conduttrice Silvia Toffanin.

Nello scatto pubblicato sul suo account Instagram, oltre ai ringraziamenti, possiamo vedere Paola con il piccolo Michele, sorridenti e pronti a tornare a casa:

"Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia [Toffanin] per essermi stata accanto in tutto questo percorso, grazie per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per aver operato Michele con tanta progessionalità, umanità e rispetto e un grazie a tutto il Gaslini di Genova. Ora, bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia...Forza amore mio sei più forte anche di me"