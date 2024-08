Morgan pubblica un brano contro Emma Marrone: il testo

Gossip TV

Emma Marrone che è stata tra le prime a schierarsi dalla parte della di Angelica Schiatti e Calcutta dopo l'inchiesta che ha fatto emergere Selvaggia Lucarelli contro Morgan. Il cantautore, dopo aver chiesto scusa con un'intervista al Corriere della Sera, ha pubblicato su Instagram un brano contro la cantante salentina.

Emma Marrone che è stata tra le prime a schierarsi dalla parte della di Angelica Schiatti e Calcutta dopo l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli contro Morgan. Il cantautore, dopo aver chiesto scusa con un'intervista al Corriere della Sera, ha pubblicato su Instagram un brano contro la cantante salentina.

Morgan contro Emma Marrone: il video pubblicato su Instagram

"Ho detto cose orrende, mi stavo disintossicando, chiedo scusa" ha dichiarato Morgan al quotidiano diretto da Luciano Fontana. Il cantautore, al Corriere della Sera, ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto in seguito alla decisione di Angelica Schiatti di chiudere la loro relazione.

"Ho subito una cura potentissima, quasi un elettroshock. Mi ha mollato lì, sotto gli elettrodi e non l’ho più vista. I messaggi brutti li ho mandati in quel contesto. Non ero in me. Provavo una rabbia ingiustificata, ero esasperato, svuotato di qualsiasi speranza. Ho detto cose orribili. Ero fuori di me . "

Secondo quanto ha rivelato Selvaggia Lucarelli, Morgan sarebbe accusato di stalking e ma anche per minacce e revenge porn da aprte dell'ex fidanzata Schiatti. La prossima udienza è prevista per il 13 settembre prossimo. Una vicenda che ha travolto nella bufera l'ex giudice di X Factor e per la quale avrebbe perso un contratto con la Warner e anche annullato diversi eventi previsti nelle ultime settimane. Morgan, tuttavia, non vuole tacere né fermarsi e punta il dito anche contro tutti quelli che si sono schierati dalla parte della sua ex fidanzata Angelica, attuale compagna di Calcutta. Tra i tanti, è intevenuta anche Emma Marrone con una Storia Ig pubblicata su Instagram con queste parole

"In un mondo di Morgan, siate Calcutta"

Morgan ha quindi pubblicato in data odierna un brano, udibile sul suo profilo Instagram, contro l'artista salentina. Ecco il testo:

"In un mondo di Morga*, col vulcano che erutta siate Calcutt*. E vedrete che rutta! In un mondo di Morgan, col vulcano che erutta, siate Calcutt* e vedrete che rutta! In un mondo di Emme, coi pezzi di merd*, non capiscono niente però ascoltano Emme.

"Non c'è niente di più comodo di una poltrona comoda, non c'è niente di più comodo di una persona scomoda. Non c'è niente di più ovvio di una cosa ovvia. In un mondo di MO non piace chi usa gli altri per suo tornaco. In un mondo di MO o sei autentico e non prendi per il c**o, o verrai criticato ma non punito, rimproverato ma non umiliato. Nel mondo di MO la musica ha un senso, si ascolta e se ne parla, ci sono le parole e le manifestazioni e non ci sono le manipolazioni, prevaricazioni. Ci sono le idee nella luce della libertà, incluse le trasgressioni".