Caso Morgan: la solidarietà di Levante, Tommaso Paradiso, Emma, Elisa e tanti altri nei confronti di Angelica Schiatti

Dopo la notizia che vede Morgan a processo per stalking e diffamazione a scapito della cantante Angelica Schiatti, sono tanti gli artisti e colleghi che si sono esposti difendendola. Tra i tanti, Emma Marrone, Elodie, Tommaso Paradiso, Clara, Francesca Michelin, Tropico, Elisa, Marco Mengoni

Artisti in rivolta contro Morgan

Il cantautore Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, nelle ultime ore è al centro di una vicenda agghiacciante per la quale si sta attendendo a quanto pare ancora una sentenza da parte della giustizia. Morgan è stato accusato dall'ex compagna Angelica Schiatti di atti persecutori, minacce, stalking e revenge porn. La notizia è stata pubblicata da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e confermata dalla stessa Schiatti e dal suo compagno, l'artista Calcutta. La Warner Music Italia ha deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con Morgan, pubblicando una nota in tal senso che specifica che "la questione sarà dibattuta nelle giuste sedi" mentre la Rai ha fatto ha smentito le voci della presenza di un programma condotto da Morgan nei prossimi palinsesti televisivi.

“Tutta la mia solidarietà, che paese di m3rda, lo mandassero ancora in televisione a spiegarci la vita “, ha scritto Tommaso Paradiso , che ha poi aggiunto: “ Sono vicino con tutto il mio cuore ad Angelica, una cara amica, che ha passato l’inferno restando in silenzio. Vittima di un sistema che evidentemente non funziona più, che probabilmente non ha mai funzionato e che è arrivato al capolinea. Vittima di un sistema che non guarda più in faccia a nessuno. Questa storia è l’ennesima, pesantissima, gravissima storia che ci racconta di un mondo che ha perso umanità o forse che ha perso e basta. Viviamo costantemente abbagliati dalla m3rda, m3rda che prima o poi esce fuori e fa male. Fatela finita, tutti! Soprattutto voi che occupate “alte” posizioni e che fate finta di niente fino a che tutto tace. Basta!.

"Solo amore per i miei fratelli Angelica e Calcutta", vi voglio bene le parole di Tropico. "Spero vivamente che questo paese smetta quanto prima di dare visibilità a un uomo di m3rda come Morgan, che sono anni che associamo solo a polemiche, volgarità, violenza, presunzione ecc. Indecente per un paese civile come l’Italia che ci sia ancora qualcuno che gli dia spazi in tv, sui magazine, nella politichetta.. Non fa più ridere. Non è più accettabile“

E ancora, Clara: "Già dal video dove usavi parole come froc*, negr*, etc, si era capito che eri una merd* di uomo. Ma dopo un fatto come questo, devi sparire"

Queste le parole di Levante che ha chiesto alla Warner di prendere una posizione (la casa discografica l'ho già fatto):

"Con questa nota esprimo la mia profonda solidarietà nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti riguardo la triste vicenda che la coinvolge. Soltanto oggi vengo a conoscenza di alcuni dettagli gravissimi e dolorosi. Dato che alcune di queste circostanze sono state rese pubbliche solo poche ore fa, mi auguro che la casa discografica Warner prenda una posizione chiara e la manifesti pubblicamente Diversamente mi troverei in una situazione di forte disagio. Ne ho bisogno in quanto donna e in quanto artista. È arrivato il momento di scegliere da che parte stare in merito a comportamenti come revenge porn, violenza sulle donne, maschilismo, stalking e tutto ciò che inquina la nostra società e su cui noi dobbiamo mai abbassare la guardi"

Clara Soccini la grandissima donna e artista che sei. Molti più artisti dovrebbero prendere posizione perché non è la prima volta che viene fuori quanto Morgan faccia schifo, la gogna mediatica anche dai colleghi sarebbe pure l'ora. pic.twitter.com/hNyGEJw87b — vals 🍉 (@piccoliboati_) July 10, 2024