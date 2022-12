Le 5 coppie di vip che sono scoppiate nel 2022

Gossip TV

Il 2022 è ormai agli sgoccioli e abbiamo stilato una lista delle 5 coppie di vip che sono scoppiati in questo 2022. Ecco quali sono.

Il 2022 volge al termine e come ogni anno si è soliti fare un resoconto di ciò che quest'anno ci ha lasciato, anzi, di chi si è lasciato in questo caso. Abbiamo selezionato le 5 rotture di coppie vip più famose di questo 2022! Scopriamole insieme.

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi

Si conoscono nel 2011 ed è stato un colpo di fulmine per entrambi, nonostante all'inizio Michelle Hunziker fosse abbastanza titubante. Dopo due anni di relazione nasce la piccola Sole, nel 2014 le nozze e nel 2015 la nascita della secondogenita della coppia, Celeste. Sono bellissimi e innamorati, nonostante affrontino qualche momento di crisi, ma niente che facesse presagire una crisi.

Infine, nel gennaio 2022 è annunciata la separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi: un colpo al cuore per i fan, ma la separazione sebbene sia abbastanza tranquilla è poi seguita da rumors di tradimenti, di frequentazioni di Trussardi con un'ex dama di Uomini e Donne. Ci sono smentite e possibili ritorni di fiamma, che fanno sognare i più, ma si rivelano buchi nell'acqua. A oggi, la coppia è unita dall'affetto per le figlie, dal rispetto reciproco e continua a trascorrere molto tempo insieme.

Francesco Totti e Ilary Blasi

La separazione più chiacchierata della storia, tanto da arrivare sulle pagine del New York Times. Erano la coppia d'oro del panorama italiano, felici insieme dal 2005, con tre figli e un matrimonio da sogno. Già dall'inizio del 2022 si vociferava che fossero in crisi, erano mancati ad alcune rispettive ricorrenze importanti, vivevano in appartamenti separati. Ma a giugno 2022 arriva la stoccata: Ilary Blasi e Francesco Totti si separano per sempre.

Da lì è tutto in discesa: accuse di tradimenti, di infelicità reciproca, Francesco Totti si mostra poco dopo con una nuova compagna, Noemi Bocchi, con lei compra un mega attico, fanno il loro esordio ufficiale ai Global Soccer Awards, dove Noemi sfoggia un mega anello, acquistato nella stessa gioielleria dove il calciatore comprava i regali per l'ex moglie. E c'è la faccenda dei rolex e delle borse, il primo confronto in tribunale, le frecciatine. Risale, invece, a poche settimane fa la prima foto ufficiale di Ilary Blasi con il nuovo compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui trascorrerà l'ultimo dell'anno a Bangkok. E, anche loro non vissero per sempre felici e contenti.

Valentina Ferragni e Luca Vezil

Ci saremmo aspettati più rumore da una delle coppie anagraficamente più giovani che sono scoppiate in questo 2022: l'influencer Valentina Ferragni e Luca Vezil. Ma, dopo l'annuncio della separazione, a ottobre 2022, a parte qualche rumors immediatamente smentito di Luca Vezil con una nuova fiamma, i due si sono tranquillamente ignorati. A dare noia sono stati più gli haters che hanno attaccato Valentina Ferragni per la perdita di peso dopo la rottura.

In realtà, la coppia ha dimostrato di essere comunque legata da profondo affetto perché in occasione dei 30 anni di Valentina Ferragni, il suo ex le ha dedicato delle parole dolcissime e simpatiche sui social, dimostrando che, anche in una rottura avvenuta dopo 11 anni di amore, è possibile continuare a volersi bene.

Claudio Amendola e Francesca Neri

La coppia formata da Claudio Amendola e Francesca Neri ha annunciato la separazione a ottobre 2022 e anche loro a parte l'annuncio ufficiale non hanno fatto più parlare di loro. Dopo 25 anni di matrimonio, con la nascita di un figlio, la malattia di Francesca Neri, la coppia ha deciso che era arrivato il momento di andare ognuno per la sua strada. A ottobre avrebbero depositato anche l'accordo per la separazione, in base al quale l'attore avrebbe versato un assegno di mantenimento alla produttrice e al figlio Rocco, mentre Neri avrebbe mantenuto la casa.

Una separazione conclusa nel modo più sereno e tranquillo possibile, merito anche dell'avvocato divorzista di Amendola, Antonio Conte, lo stesso che ha curato la separazione tra Totti e Ilary.

Wanda Nara e Mauro Icardi

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è tra le più contorte di quest'anno: a causa di tradimenti di lui, minimizzati da lei, ma che comunque infrangono la fiducia nel rapporto, la coppia annuncia il divorzio, dopo 10 anni di matrimonio e due figlie. A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin la showgirl ammette che anche se si sta separando "Continuerà ad amare Mauro e nella vita non si sa mai". In altre interviste spunta fuori che non sono solo i tradimenti, ma anche l'imposizione di Icardi a non farla tornare a lavorare a pieno ritmo che l'hanno portata ad allontanarsi.

A fine novembre partono per le Maldive, in una fuga romantica per sistemare le cose: sembrano riuscirci, dato che il calciatore pubblica diversi scatti e parla della loro storia come di una favola della Disney. Peccato che dopo pochi giorni arrivi la smentita di lei: "Ci abbiamo provato, ma non è andata". Nel frattempo Wanda Nara vola in Argentina, riallaccia i rapporti con il rapper L-Gante e sembra che ci siano baci con lui, liti furiose perché non lei non gli risponde e non lo considera, forse è tornato Icardi?, ma la showgirl ammette che la loro è solo un'amicizia.

Per il suo compleanno, a dicembre, la manager si mostra con i figli, la famiglia e gli amici, ma nessuno dei due uomini è al suo fianco. Una cosa è certa: con Mauro Icardi è davvero finito tutto.