Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, niente ritorno di fiamma: lui corteggia un’ex dama di Uomini e Donne!

Nuovi pettegolezzi sulla coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Sembra che tra i due non vi sia alcun ritorno di fiamma a causa di una dama del trono over di Uomini e Donne.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembravano essere pronti per annunciare ufficialmente il ritorno di fiamma, con tanto di lieto fine. Ora, tuttavia, spunta un nuovo gossip sulla coppia di ex coniugi che allarma i fan della bella svizzera: sembra che l’ex marito le preferisca un noto volto del Trono Over di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi lontani per colpa di un ex volto di Uomini e Donne?

La notizia della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha scatenato un putiferio tra gli appassionati del gossip. La fine di una delle coppie più belle e solide dello showbitz ha fatto molto discutere, soprattuto perché entrambi si sono rivelati piuttosto criptici sulle motivazioni dell’addio. Dopo essere stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini durante buona parte dell’estate, Michelle è tornata single e si è mostrata al fianco dell’ex marito in occasione del compleanno della figlia Sole.

Tutti hanno parlato di ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso, pizzicati insieme anche dai paparazzi, sino a quando la presentatrice ha fatto capire che la notizia era del tutto infondata. Secondo l’ultimo gossip, infatti, l’imprenditore di moda sarebbe in contatto e starebbe frequentando un volto noto del trono over di Uomini e Donne. A lanciare la notizia è Amedeo Venza su Instagram, che fa sapere:

“Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”.

Ma di quale dama stiamo parlando? Nel corso degli anni si sono susseguite diverse donne nel parterre del programma, alcune di esse sono tornate come Ida Platano e Roberta Di Padua, mentre altre si sono tenute alla larga come Anna Tedesco e Pamela Barretta. Che sia proprio quest’ultima, amica di Venza che ha lanciato lo scoop, ad essere la nuova fiamma di Trussardi? Al momento il pettegolezzo rimane tale, mentre Michelle si affretta a smentire le ultimissime che la vedono vicino a Tomaso in cambio di rigide regole da seguire per contribuire all’armonia matrimoniale. Del resto, Michelle non sembra essere una donna che si lascerebbe imporre regole dal proprio compagno, figurarsi dall’ex marito.